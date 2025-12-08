商船霸占蚵仔寮漁港亂象 遭質疑假借拋錨省停泊費

陳情船長表示，「天氣好，船隻都不走，一天氣不好本來說引擎壞掉，每艘跑到沒半艘船。」

漁民真的好困擾，高雄蚵子寮漁港3海浬到5海浬處，到處都是商船、貨船，雷達圖上密密麻麻的船隻，數量最多時一度達70艘，這些船停泊處是我國經濟海域也是近海船隻作業區域，漁民每次出海都得閃躲，還有人撞到商貨船，求償無門。

陳情船長指出，「有時候很多，有時候最少都有10幾艘在那邊。」、「它不是只有我們這裡而已，它是延伸到茄萣到幾乎接台南那裡，這一整條海岸線都是。」

民代說這些船舶多以故障臨時下錨，規定最長只能7天，但這些船卻停泊數月到1年，質疑它們假借故障要逃避進港停泊費，也不排除有些是為了下一趟任務調度，又想省錢才停靠在近海。

國民黨高市議員宋立彬表示，「就要省費用嘛，它如果入港拋錨，它就是要開始收停泊費費用了，它現在停在這裡，它不用費用呀。」

8日下午，從蚵子寮漁港堤岸邊，還能看到海面上至少停了11艘船，航港局南部航務中心表示，依商港法規範，僅能就船舶進入我國商港加強檢查，商船錨泊影響漁民作業屬海域秩序執法範疇，也就是海巡署權限；但是海巡署回應，商貨輪停泊於非錨泊區由航政主管機關負責，目前無相關罰則、各說各話。

高市府海洋局主秘洪耀庭回應，「海洋局將持續追蹤有無大量商船停泊上揭海域，倘有，將請海巡單位加強驅離相關船舶。」

海巡署表示，今（2025）年到11月底，已函送交通部航港局104艘次，也檢附相關事證希望航港局將船列為禁止入港對象，由於權限橫跨多單位，市府已邀相關單位協商，研討改善方案。