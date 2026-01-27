商討土方之亂解方 李孟諺：可跨縣市相互協助

今（27）日由行政院顧問李孟諺率內政部及國土管理署與業者召開說明會，商討解方。（內政部國土署提供／王千豪台北傳真）

土石方之亂不斷延燒，今（27）日由行政院顧問李孟諺率內政部及國土管理署與業者召開說明會，商討解方。李孟諺表示，目前最終去化之執行會以台北港模式及填海造陸兩方向為主，同時也會強化土方篩選分類機制；另外，現行土方業者及縣市政府間本來就可以跨縣市相互協助，讓整體循環再利用體系能夠穩定運作。

李孟諺今天率內政部參事蔡長展及國土署代理署長朱慶倫召開「推動營建剩餘土石方全流程管理因應對策產業」說明會，邀集環境部、交通部、農業部、各縣市營建土石方、不動產開發等各產業公（協）會代表共同參與。

國土署表示，部分業者反應跨區域運送、取消月管制量、管線工程土方暫置需求及擴增土石方再利用通路等問題，但也認同未來政府隨著管理制度更加完善，才能遏止非法棄置行為。

會中首先由朱慶倫說明目前整體政策及「擴增去化量能」、「簡化土方運送流程」、「GPS雙軌並行並開放小貨車申裝GPS」等多軌配套策略，強調透過制度化、數位化的全流向管理，讓土石方從產出、運送到去化皆可追蹤、可查核，避免非法棄置行為造成國土破壞、環境污染。

至於營建土方清運車輛裝設GPS部分，國土署指出，經與環境部合作，截至今日下班為止，全國裝機總申請量共有6743輛，裝機中520輛，已有6223輛可上路，加計環境部環保車機砂石專用車1649輛，共有7872輛可立即清運土石方。另環境部刻正推動「資源循環推動法」修正草案，推動源頭即進行廢棄物與土石方分類及減量外，並已導入營建工程遵行綠色設計概念及使用再生資源的方向，以創造循環經濟市場及扶植循環產業。

李孟諺表示，中央與地方會繼續努力並結合多元措施，妥善處理土方問題，及讓管理制度能夠被具體落實。目前最終去化之執行會以台北港模式及填海造陸兩方向為主，同時也會強化土方篩選分類機制；另外，現行土方業者及縣市政府間本來就可以跨縣市相互協助，讓整體循環再利用體系能夠穩定運作。

