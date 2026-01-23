商討終結俄烏戰爭計畫 美談判高層莫斯科會普丁

（中央社莫斯科23日綜合外電報導）在基輔宣布與華府就戰後安全保障達成協議之際，包括魏科夫在內的美國高級談判代表於昨天深夜在莫斯科與俄羅斯總統普丁會面，就美國所起草、旨在結束俄烏戰爭的計畫進行會談。

近幾個月來，為解決這場二戰以來歐洲最致命衝突所展開的外交努力有所加速，不過莫斯科和基輔在戰後解決方案中的領土關鍵問題上，仍然存在分歧。

克里姆林宮在今天凌晨發布的聲明中指出，會談持續超過3小時後結束。

美國總統川普特使魏科夫（Steve Witkoff）先前曾表示，他認為雙方「只剩下一個問題」，但未詳細說明。

克里姆林宮發布的影片顯示，普丁（Vladimir Putin）面帶微笑，與魏科夫、川普的女婿庫許納（Jared Kushner）及白宮顧問格林鮑姆（Josh Gruenbaum）握手。

克里姆林宮表示，俄方與會人士還包括俄方談判代表德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）和總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）。

據路透社報導，就在會談開始幾分鐘後，俄羅斯表示已執行一次戰略轟炸機巡航，這是俄國經常採取展現實力與嚇阻力的手段。

俄國國防部表示，數架Tu-22M3轟炸機在俄國戰機護航下，於波羅的海上空飛行超過5個小時。這款轟炸機是俄國在整場戰爭中用來向烏克蘭城市、軍事目標和能源基礎設施發射飛彈的遠程機隊的一部分。

這場高層級會議召開前數小時，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）才表示，一份協議草案「差不多已準備就緒」，且他和川普已就戰後安全保障問題達成共識。

法新社報導，占領約20%烏克蘭領土的俄羅斯，正推動在協議中完全掌控烏國東部的頓巴斯（Donbas）地區。

但基輔警告，讓出領土將助長莫斯科的氣焰，並表示不會簽署任何無法嚇阻俄羅斯發動新一輪攻擊的和平協議。

澤倫斯基在瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（World Economic Forum）與川普會面後，用英語對記者表示，安全保障已經「敲定」，還說英國和法國已承諾派遣地面部隊。（編譯：李佩珊）1150123