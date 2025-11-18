商談政院版財劃法 中央「只強調1原則」 地方嘆：回原點

針對立法院14日三讀通過國民黨團提出的「財政收支劃分法修正案」，行政院長卓榮泰表態將「全面迎戰」，立委18日質詢時，質疑卓揆是要跟人民開戰嗎？卓揆（左）表示「我們有還債，是立法院對行政院開戰，我才必須備戰，你不要一直對我們開戰！」（姚志平攝）

在野上周再度聯手三讀修正《財劃法》，行政院預計20日提出政院版《財劃法》修正草案，18日下午邀請地方財主人員北上商談。台中市祕書長黃崇典表示，會中主計總處只強調1原則，就是不會低於114年的預算，大家都很失望，好像回到原點。

祕書長黃崇典今下午北上與會後指出，會中沒有看到政院版的《財劃法》具體資料，僅有1張簡單的原則，主計總處只講1個原則，就是承諾不會低於114年的預算，大家都很失望，好像回到了原點，大家都希望《財劃法》收支劃分後預算能增加，但究竟能不能增加，會中沒有說。

黃崇典則替台中市爭取表示，地方已經在計畫執中的、已經承諾的不能不給，或者一直調降。會中許多縣市也都主張，片面把原來承諾要給的或把計畫執行中調降，地方會很困難，都要停工了，怎麼辦呢？

會中中央則強調地方自治事項要均衡，中央只補助基本運作，大家要體諒錢比較少的縣市，至於細節部分，則表示會再找大家討論。

