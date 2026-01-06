「啊不對，是老公」 新婚許允樂曬韓國閃照甜蜜藏不住

新婚人妻連貼文都甜到流糖。（翻攝自網路）

上月許允樂再婚，宣布與小6歲的李玉璽結婚，新婚甜蜜氣氛持續延燒。她昨（5日）在Threads上曬出一系列韓國跨年的「男友視角照」，畫面可愛又充滿戀愛氛圍，更在貼文中一時口誤稱「我在男友手機裡的照片們」，但隨即改口「老公」，讓粉絲被閃到睜不開眼。

照片中，許允樂戴著毛絨漁夫帽，張嘴準備咬下食物的瞬間被捕捉，自然而俏皮；另一張則微微前傾靠近鏡頭，以燦爛笑容直視拍攝者，幸福感爆棚，讓人一看就知道鏡頭後的「那個人」是誰。

許允樂與李玉璽新婚同遊韓國，幸福超級閃。（翻攝自臉書）

許允樂貼文：「我在男友手機裡的照片們」，隨後立刻修正為：「啊不對，是老公」，並加上害羞符號，新婚身分轉換的甜蜜與羞喜不言而喻。

