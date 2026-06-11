啊啊！大叔坐車看情色片「狂叫」40分鐘 全公車乘客崩潰
南韓世宗市近日發生一名大叔搭公車，公然在車上看情色片，更把手機聲音開到最大聲，因此不斷傳出「啊啊啊」的聲音，讓全車乘客崩潰。
據《NEWS 1》報導，在本月9日，一名網友表示，日前他搭乘公車，發現車上有一名穿粉紅色上衣的大叔，利用手機看情色片。不過大叔看片就算了，竟然把手機聲音調最大聲，導致影片不斷傳來「啊啊啊」的叫聲，引發全車乘客關注。網友也發現，這位大叔還會「放大」女優的畫面，看得更清楚。
網友表示，大叔在車上看片看了40分鐘，加上聲音環繞，導致車上乘客都感到不舒服，但大家又別無選擇，只能默默忍受。而網友把這過程拍下來，隨後上網與其他網友抱怨這段「奇妙的旅程」。
隨即這段影片引來網友們討論，就有網友說：「不是只有你，我上週末坐地鐵，一位坐在優先座位上的老人，用最大音量看YouTube。」、「不是壞人變老，是老人變壞。」、「他們似乎完全沒意識到這有多麼擾民。」、「真的不是只有一個老人，很多老人都這樣，會讓外國遊客感到尷尬。」、「這難道不是性騷擾嗎？」另外也有網友批評，長達40分鐘的時間，車上卻無人制止，也是讓人想不透。
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