問世16年意外翻紅！1款iPhone回收價暴漲60倍 復古熱潮帶來第二春

已停產多年的iPhone 4近日在中國二手市場意外爆紅，回收價從原本約5元人民幣（約新台幣23元）飆升150至300元人民幣（約新台幣677至1354元），漲幅高達60倍，全新未拆封版本甚至有人喊價近千元。

iPhone 4於2010年6月正式發布，僅黑、白2色，搭載3.5吋顯示螢幕、500萬像素相機。根據TechWeb報導，這股熱潮源於Z世代對復古美學與低科技感的追求，其500萬畫素鏡頭帶來顆粒感及高對比度的影像效果，被年輕族群視為取代復古膠片或CCD相機的平價工具。在TikTok上，#iPhone4Photography 標籤甚至已經累積5億次播放量。

業界分析，iPhone 4方正的經典設計與實體home鍵在現今市場極具辨識度，加上社群媒體的推波助瀾，使其成為拍照與收藏的新寵。然而專家提醒，該機型系統過舊，連接網路、登入帳號恐有資安風險。同時，消費者應警惕市場炒作與價格泡沫，避免在熱潮頂端盲目跟風購入。



