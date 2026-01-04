問到彈劾賴清德 婦人一句話讓主持人愣住了...

要聞中心／綜合報導

國民黨及民眾黨立委於立法院通過彈劾總統賴清德案，並要求賴清德赴立法院進行報告。與此同時，網路上發起的「彈劾賴清德連署平台」，第一階段連署人數已突破817萬，《高級酸新聞台》於台北市進行街頭訪問，發現民眾對於彈劾案看法呈現分歧。

《高級酸新聞台》主持人李珮瑄2日前往台北市內湖區市場進行隨機街訪。當被問及對彈劾賴清德的看法時，一位婦人回應：「沒關係啦，是我們人民在做主，看看人民要怎麼選，看看彈劾他、還是不彈劾他都可以。看看人民的心聲，這樣就可以了。」

另一位婦人則表態願意加入連署，她表示：「會，現在國內的法律、政治，都沒有在保護好人，都是在那邊做一些不好的事情，那些壞人都沒有得到什麼該有的懲罰，覺得比以前亂太多了，就滿肚子氣而已。連署彈劾只是大家出出氣，應該最後也是沒有結果，台灣人自己承受啦。」

不過，街訪中也有民眾持不同意見。一位女性民眾被問及彈劾是否合理時直言：「他做得很好，為什麼要彈劾他。」當李珮瑄追問賴總統是否需要在新的一年與在野黨多加溝通對話，該女子則表示：「也是需要。」

一位年輕人從憲政程序角度分析指出：「他們要彈劾，要先倒閣啊，不然不會彈劾。所以現在提彈劾只是就不會過。」另一位男性民眾則對賴清德施政表達不滿，他說：「我覺得他做得不好，已經慢慢地走到那種獨裁的階段，我想不出他哪裡有政績。」對於彈劾案，該男子表態支持：「我很贊成啊。」但他也坦言：「我覺得很困難，因為在憲政的問題上面，是困難的。但是你不能不去做，你不去跨出那一步，你後面更沒有力量。」

