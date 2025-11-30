問卷列「港台國籍」小粉紅玻璃心碎！MAMA回應了

娛樂中心／張予柔報導



南韓年度大型音樂盛事「2025 MAMA AWARDS」於28、29日連續兩天在香港舉行，這也是該典禮睽違七年再度回到香港。主辦單位原本希望透過問卷調查蒐集觀眾意見，沒想到其中的國籍選項卻意外掀起爭議，引發中國網友強烈不滿，主辦方也緊急出面致歉。





MAMA問卷列「台灣、香港國籍」小粉紅怒了！官方75字急道歉：未事前審核

MAMA頒獎典禮提供的觀眾問卷中，國籍選項出現台灣、香港引來中國網友不滿。（圖／翻攝自微博）

有網友在29日指出，MAMA頒獎典禮提供的觀眾問卷中，「國籍」選項一欄出現了香港與台灣作為獨立選項，截圖曝光後引來中國網友一陣撻伐。隨著討論快速延燒，MAMA官方帳號「MnetMAMA」當晚便在微博發布聲明道歉，表示「問卷內容出現錯誤，係因該問卷未經MAMA事前審核。對此，負責該問卷機構已致歉並立即回收該問卷。MAMA AWARDS對此事深表遺憾，並予以鄭重致歉。」主辦方也迅速回收問卷並停止調查，以平息外界怒火。

MAMA官方帳號「MnetMAMA」當晚便在微博發布聲明道歉，表示「是應問卷未經MAMA事前審核」。（圖／翻攝自微博）

除了問卷風波，本屆MAMA典禮也受到另一場突發事故牽動，典禮舉辦前夕，香港大埔宏福苑發生五級火警，造成重大死傷。事故震動全港，也讓大家相當關注活動是否如期舉行。主辦單位在多方考量後，決定典禮仍照常舉行，但整體氛圍大幅收斂，不僅活動一切轉為低調，舞台設計、特效演出以及部分流程也因此調整。同時，母公司CJ集團與MAMA主辦方宣布捐出港幣2000萬元（約新台幣8162萬元）協助救災。





