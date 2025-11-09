問友「撿屍有罪嗎？」 見泥醉女搭錯車「起色心」載去摩鐵...噁男不聽勸下場曝

一名高雄男子見到泥醉女上錯車，性侵女子遭判刑。示意圖。Grok生成圖



與朋友歡聚喝酒能夠增進感情，但是如果喝太醉可能就會給壞人有可乘之機。就在高雄一名男子停車暫在路旁，沒想到一名妙齡女子喝醉開門上車，原來女子認錯白牌計程車「上錯車」，男子以為飛來艷福，還傳訊問友人「撿屍有罪嗎？」友人明白表示有罪，但男子仍將泥醉女載至摩鐵性侵得逞，男子下場也曝光。

根據判決書表示，2024年4月26日晚上，被害人「妍妍」（化名）因不勝酒力，在苓雅區新盛2街附近，呼叫約定白牌計程車，但她因酒醉誤搭暫停該處的劉姓男子私人轎車。

劉男見到妙齡女妍妍穿著火辣、自己開車門坐上車就醉倒，還以為天外飛來艷福，劉男見妍妍泥醉無法抗拒，竟起色心，甚至傳訊問朋友「撿屍有罪？也會被抓嗎？」，朋友回覆「當然」，友人還勸劉男趕緊送妍妍到派出所，然而劉男猶豫了快1小時，仍於21時29分將妍妍載去摩鐵，性侵得逞。

妍妍醒來後發現身體有異，向苓雅分局報案，員警傳喚劉男到案說明，製作筆錄後，依涉嫌強制性交罪，移送高雄地檢署偵查、起訴，承辦法官審酌他坦承犯行，判處有期徒刑3年4月。

劉男上訴指出，他不是預謀犯罪，也與隨機惡性重大慣犯有別，犯後共賠償19萬元和解，妍妍也同意予以緩刑，希望能夠給劉男自新機會。二審法官審酌劉男犯後始終坦承犯行，且二度達成調解，犯後態度良好，審酌他身為管理員，月薪約2萬8千元等一切情狀，撤銷原判決，改判3年1月，但無緩刑。可上訴。

