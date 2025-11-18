問台灣回歸中國擔憂啥？釣出香港人犀利一句

▲有網友問台灣人「對於回歸中國的擔憂」，釣出香港人以一句犀利反擊。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 中國近期頻繁軍演拉高台海緊張情勢，對台的文攻武嚇也持續升級，更是透過民間層面加強統戰滲透。近日，一名自稱來自中國的網友在Threads上好奇發問，想聽聽一般台灣人「對於回歸中國的擔憂」，題目一出瞬間引發熱議，留言區更是炸鍋，還釣出香港人以一句犀利反擊，讓大票網友讚翻。

不少台灣網友留言痛批，「為什麼講的好像中共有統治過台灣一樣」、「你面對侵略會有什麼心情？正常的台灣人就會有什麼心情」、「不如你跟我講講好處是什麼好了」、「退一億步回答你吧。很多粉紅喜歡一直曬中國大城市多厲害，完全搞錯重點，真正的問題在制度」、「總結就是在三民主義中，民生、民權 完全不及格」。

廣告 廣告

這時，一名香港網友現身留言區表示「這個我（香港人）可以以第三方的層面去回答，這一問就等於問一個從來不吃屎的人，為什麽不跟著你一起去吃屎一樣。現在我們沒辦法，只有一匙一匙的含著淚往嘴𥚃送；但思想沒問題的台灣人，一定不會想和我們一樣。為什麼你覺得從小一直吃屎沒問題，只有你自己可以回答。」這句神回覆，至今獲得超過2.5萬人按讚。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

民調血崩！高市早苗「台灣有事論」惹火北京 郭正亮：她會撐不住

台大生發雞排跳票！媒體人預言「他」選北市：請100份再跪著直播

披薩老闆辱罵台灣人遭炎上！驚動義大利市長救火 外交部說話了