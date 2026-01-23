問多久會死被回「快了」 知名刺青師揮拳揍醫師

又發生醫療暴力事件！曾指導電影《艋舺》、《賽德克．巴萊》紋身的知名刺青師李耀鳴，因罹患癌症到新北市淡水馬偕醫院回診，因不滿醫師沒主動說明治療過程，追問自己多久會死，又被回「快了」，一氣之下揮拳攻擊，醫師決定提告，全案依傷害、違反《醫療法》等罪嫌，函送法辦。

不滿病情沒說清楚 刺青師診間打醫生

事發在19號下午2點多，知名刺青師李耀鳴回診時，被醫師告知要裝設人工血管準備進行化療，他一聽嚇到了， 趕緊問「要裝多久？」醫師回應「會一直裝著」，李耀鳴再追問「那不是要裝到死」「什麼時候會死？」，醫師給答案說「很快」，引爆李耀鳴怒火當場出拳，造成醫師左胸挫傷。

李耀鳴事後在臉書發文坦言，「動手就是不對，這是自己該認錯的」，但他也強調，並非因為醫師說話「太直白」，而是不滿診療過程草率，醫生沒主動說明其他可行方案，讓他無法接受。

李耀鳴不滿說，「醫生可以這樣子嗎？講難聽一點，死不死也輪不到他來判定，我一直有在做運動，我覺得我的體力可以撐得過去，結果你醫生給人家做這樣的打擊，你覺得應該嗎？」

院方通報提告 警方依法受理

對此，馬偕醫院發聲明表示，病人因無法接受病情與治療說明，對醫師施以肢體攻擊，並出言恐嚇，嚴重妨害醫療業務進行，院方已經報案，交由司法機關偵辦。

淡水分局竹圍派出所所長何宗諭表示，「全案將依刑法傷害罪，強制罪及違反醫療法，移送士林地檢署偵辦。」

※暴力行為不良示範，請勿模仿

新北市／綜合報導 責任編輯／網路中心

