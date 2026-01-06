問對才會給！鼎泰豐吃飯沾到醬油 店員掏「神奇小物」秒去漬

網友分享到鼎泰豐的用餐體驗引起討論。（本刊資料照）

鼎泰豐除了餐點受顧客青睞，用餐服務也頗得人心。近日有網友到鼎泰豐吃飯，結果衣服不慎沾到醬油，服務人員馬上貼心提供去漬棉，去汙效果令她十分驚豔，發文詢問這個「神奇小物」哪裡才買得到，貼文引起網友討論，也釣出鼎泰豐員工幫忙解答。

原PO回憶，用了服務人員給的去漬濕紙巾，衣服上的醬油在擦乾後很快就消失，忍不住在社群發文詢問「到底是什麼神奇小物？好適合我這個嘴巴漏洞的人放包包！求解一下哪裡買啊？」貼文一出引起討論，但有發生類似狀況的客人反映，服務生告知沒有濕紙巾，好奇這個服務是否只在特定分店才有。

廣告 廣告

果不其然，有鼎泰豐前員工留言解惑，指出店內沒有提供濕紙巾，但確實有去漬棉。若在鼎泰豐吃飯不小心沾到辣油或醬油，可以向服務人員反映，服務人員就會去拿去漬棉。使用時可將乾淨的毛巾墊在衣服下，表層則用去漬棉擦拭。

不過前員工表示，若詢問服務人員「你們有濕紙巾嗎？」他們會一律回答沒有，所以要明確告知狀況（衣服沾染醬料）。至於鼎泰豐用的是哪款去漬棉？前員工回覆印象中是台塑生醫的產品。

更多鏡週刊報導

不捨拆夥人妻女同事 建商業務「後方環抱36秒」監視器全錄下慘挨告

王祖賢罕見公開露面 首度鬆口「巔峰引退原因」大小眼引粉絲關切

美國百年服飾爆撤台！官網悄悄關閉 傳1/15全台櫃位收攤