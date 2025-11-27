問怎贏大谷翔平難倒李洋？葉元之尬回這句

▲國民黨立委葉元之昨（26）日質詢運動部長李洋，尬問該怎麼贏日本隊的大谷翔平？（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 運動部長李洋昨（26）日首度赴立法院進行業務報告與備詢，受到外界關注，其中，他一度被國民黨立委葉元之問到明年棒球經典賽規劃，針對日本隊的大谷翔平這種明星選手，有什麼贏的策略？李洋雖然一度有些呆住，不過隨後仍機智回應，將仰賴國家運動科學中心的數據分析來尋求破解之道。對此，葉元之今（27）日再指出，這段問答只是質詢中的一小部分，卻被外界放大檢視。

葉元之昨質詢提問的影片已在社群媒體上傳開，不少棒球迷都對這個問題感到啼笑皆非，大批網友留言指出：「這答案大家都想知道」、「大聯盟29支球隊總教練也想知道該怎麼做」、「問一個羽球出身的部長，該如何打敗大谷？」也有網友認真回答：「今年代表舊金山巨人的鄧愷威曾同場三振大谷2次，樂天桃猿後援投手陳冠宇過去效力日職千葉羅德時，也曾經有三振大谷的紀錄」。

廣告 廣告

針對社群熱議這段提問，葉元之今受訪時再回應：「昨天是李洋第一次來，我針對自己比較關心的幾個項目就教，包括棒球明年的經典賽，還有提到大谷翔平，但其實就是一大段質詢裡的幾句話，就被放大⋯⋯。」

葉元之提到，他昨天質詢還問了有關中國成立城市棒球聯盟，高薪挖角台灣基層棒球人才，包括用人民幣4萬挖訓練員，如果是教練、球員、裁判，一定是更高薪挖角，他才問李洋有沒有因應之道？此外，他也關心了匹克球，因為這很適合做全民運動，特別適合長輩、年輕人一起玩。

葉元之強調，李洋昨天第一次來，講了很多方向的問題，剛好大谷翔平那幾句話被放大。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

新北市三腳督也不怕？吳子嘉斷言這人氣勢紅不讓難逆轉

高市早苗再提「台灣有事」退縮了？退役少將狠酸海鮮白吃了

台灣資助菲美軍基地？外交部證實後炸鍋！名醫：真是好大盤子