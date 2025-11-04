問政獲肯定 徐欣瑩獲口袋國會評特優立委

立委徐欣瑩獲民間監督平台口袋國會，評為立法院優良立委。（圖：徐欣瑩辦公室提供）

民間監督平台「口袋國會」，今天（4日）公布立法院第11屆第3會期優良立委名單，國民黨立法委員徐欣瑩憑藉積極問政、專業監督與長期關注民生議題，榮獲「全院優良立委」及「內政委員會特優立委」兩項殊榮。對此，徐欣瑩表示，感謝口袋國會的肯定，未來會更努力擴大對新竹縣選民的服務，回報鄉親們多年來的支持和鼓勵。

徐欣瑩長期關注地方教育受肯定，也是大罷免中首位連署未過關的藍委。（圖：徐欣瑩辦公室提供）

徐欣瑩指出，於第三會期期間，雖面臨惡意攻擊與史無前例的大罷免挑戰，但仍堅守崗位、持續問政，最後成為「首位罷免連署未過關的藍委」。徐欣瑩也坦言「在艱困的國會環境中，行政部門常忽視民意，但我會繼續堅持立場，為人民權益把關，為台灣民主盡一份力。」對獲評為優良立委，徐欣瑩則是感謝口袋國會的肯定，更感謝新竹縣鄉親一直以來的支持。

「口袋國會」為民間監督立委問政的評鑑平台，根據立法院議事與發言紀錄，評估立委的法案提案數、法案通過率、修正案提案量及發言表現。此次評鑑中，徐欣瑩在各項表現突出，充分展現立法委員的專業職能與問政能量，因此獲頒優良立委肯定。

據了解，理工背景出身、頂著博士學歷的徐欣瑩，從政近20年，始終以務實與專業的態度推動各項政策。徐欣瑩也了解深入基層、貼近民意，是現代政治人物該有的基本底蘊。3日徐欣瑩與立法院教育及文化委員會前往新竹縣考察地方教育建設，針對湖口鄉新湖國小、湖口高中及竹北市嘉豐國小三所學校的教育建設計畫進行實地訪視。徐欣瑩也說明會後決議，新湖國小操場跑道整建工程及湖口高中AI實驗班設備計畫將修改後重新申請，請縣府調整排序以提高補助優先順序；嘉豐國小圖書館閱讀環境建置計畫則以專案處理，協助爭取納入明年度預算。至於未來是否更上一層樓挑戰百里侯，對此徐欣瑩坦言地方勸進聲不斷，但還在聽取各方意見積極評估當中。（彭清仁報導）