問李洋怎對付大谷翔平挨罵 葉元之歎：有關運動都是他業務範圍

運動部長李洋。 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 運動部長李洋昨赴立法院文化及教育委員會備詢期間，國民黨立委葉元之問及，明年三月將舉行世界棒球經典賽（WBC），將對上擁有超級球星大谷翔平的日本隊，引發輿論爭議。葉元之今（27）日出面回應，他昨天還看到有人說，他怎麼會去問一個打羽球的人棒球問題，但對方怎麼會連李洋是運動部長都不知道？問李洋跟運動相關的，應該都是屬於李洋的業務範圍。

葉元之昨質詢問到，運動部在明年 WBC 會給予什麼資源？或是有什麼贏的策略？李洋回應，「聯盟有送上相關報告跟計畫，也會給予支持，比如去美國考察、相關移地訓練經費都有補助。」葉元之也問到「針對大谷，運動部可以給什麼技術指導？」李洋回應，國訓運科中心有科技方面的研發，但能否讓大谷翔平納入，還要商議。

面對該段質詢內容引起輿論批評。葉元之表示，昨天是李洋第一次來，他就針對個人比較關心的幾個運動項目跟李洋就教，由於李洋剛來（就任運動部長），幾個業務可能太細節會沒有辦法，所以，大概幾個方向跟李洋討論，接下來運動部會提供資料，再進行後續的討論。

葉元之接著說，棒球的部分，他比較關心明年的經典賽，到底運動部會給球隊什麼樣的資源，那有提到大谷翔平，其實那就是一大段質詢裡面的幾句話，後來就被放大。其實有關棒球的部分，他還有提到有關中國要成立城市棒球聯盟，高薪挖角我國的棒球基層人才，例如以 4 萬人民幣要挖角我國訓練員等，一定也有更高薪挖角我國球員、教練、裁判等，他問李洋有沒有因應之道，李洋也是事後再提供資料。

葉元之感嘆，此外，他還關心匹克球、電競等領域，昨天李洋來，他們就是討論很多題目的幾個方向，大谷翔平這個題目只是被放大。昨天有很多人在造謠，說什麼立法院把情蒐的預算刪除等，讓他感覺好像大罷免還沒結束，謠言實在太多了。

