問李洋「怎對付大谷翔平」挨轟！葉元之喊冤被造謠：質詢的幾句話被放大

記者楊士誼／台北報導

國民黨立委葉元之在質詢運動部長李洋時問「怎麼對付大谷翔平」引起輿論批評，葉元之今（27）日表示，一大段質詢裡的幾句話遭到放大，更有人造謠稱藍營刪除情蒐經費，自己還以為大罷免還沒結束。他也表示，李洋是運動部長，問運動相關的問題應該都屬於業務範圍，且李洋若無法回答太細節的部分就是給他資料。

葉元之表示，昨天李洋第一次來備詢，因此針對自己比較關心的項目跟他就教，但李洋甫上任可能對細節不太清楚，自己也提供幾個方向，後續再行討論。棒球部分是因自己比較關心明年的經典賽，因此詢問運動部會給什麼資源，在質詢中有提到大谷翔平，「一大段質詢裡面的幾句話，就是被放大嘛，我還提到中國要成立城市棒球聯盟，高薪挖角基層棒球人才，也有問他有沒有因應之道」。

除此之外，葉元之也指出自己很關心匹克球，匹克球是很適合做全民運動推廣的項目。也有提及電競選手的職業傷害等。「昨天他來，如果沒辦法回答得很細節就是給資料給我們」，但是提到大谷翔平的幾句話卻被放大。

至於是否支持移地訓練？葉元之則回「我們都支持啊，怎麼會這樣問？」他表示，有很多人在造謠，李洋有提到運科、情蒐等卻有人造謠稱藍營刪減情蒐經費。「以為還在大罷免，謠言實在太多了」。葉元之說，他昨天還看到有人問「你怎麼會問打羽球的人棒球問題？」但李洋是運動部長，問跟運動相關的應該都是屬於他的業務範圍。

