問神達人王崇禮新書勇奪博客來全站即時榜第一名 1/24屏東萬巒宗天宮新書分享會見證奇蹟

在全台擁有廣大信眾與讀者的「問神達人」-樹德科技大學通識教育學院暨行銷管理系老師王崇禮博士，再度寫下銷售奇蹟！其最新力作《神啊！告訴我祢在想什麼？》與《2026問神達人王崇禮馬上開運生肖運籤農民曆》，近日一早便展現驚人氣勢，雙雙榮登知名網路書店「博客來」全站即時榜第一名與宗教命理類榜首。這不僅代表了王老師在民俗學領域的權威地位，更顯示出社會大眾對於「科學化問神」的高度渴求。(見圖)

樹德科大今(十五)日說明，王崇禮老師任教於該校，始終致力於將傳統民俗儀式「邏輯化」、「系統化」、「科學化」；在各界推薦下，新書被譽為當代迷惘時的最佳指南。

王老師表示，問神並非盲目迷信，而是一場精密的「大數據分析」，在新書中，王老師首度公開兩大重要法門及問事心法傳承：一、「庇蔭子孫法門」：探討先人智慧與家族興旺的深刻關聯。二、「增長福慧法門」：教導如何透過正確心態與儀式，為自己累積福報。書中更收錄了五段曲折離奇、峰迴路轉的真實案例，透過王老師的邏輯推導，教導讀者如何知曉神意，進而蒙獲神恩護佑，從混沌中找到出口。

當你人生遇到難題到廟怎麼問都「搏無杯」的時候，這個時候不要氣餒，因為是你不知道神明在想什麼才會「搏無杯」，只要知道神明在想什麼自然很容易就可以搏到杯了，所有的問神訣竅通通都在這本新書中，是一本把科學融入宗教的一本好書，更是一本增加邏輯思考能力、觀察力、洞察力、抽絲剝繭能力、創造思考與問題解決能力的一本好書。

在競爭激烈的圖書市場中，王崇禮老師的新書能超越所有商品，奪得「博客來全站即時榜當日第一名」，意義非凡，這說明了王老師以理性的態度、邏輯的拆解，成功將「問神」轉化為一套有跡可循的決策模型，深受數位時代廣大讀者的認同。

為了感謝讀者的支持，王崇禮老師將於一月廿四日下午二時，第一場在「屏東萬巒宗天宮」親自舉行新書分享會；第二場在二月七日上午十時；第三場在三月七日下午二時在REED BOOKSTORE展演廳(行天宮對面)；現場王老師將分享如何運用邏輯思維與神明溝通，並將指導大家知道神明在想什麼。歡迎全台讀者蒞臨分享會，近距離感受問神達人的智慧與魅力。