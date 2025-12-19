問股票買什麼「答案總是0050」？ 網揭關鍵：輸了全市場陪你
有網友不滿網路上詢問投資建議時，眾人都回「0050、0056」，常有「買0050你會感謝我」說詞，以「路邊野狗都知道」、「小學生的回答」等激烈言詞批評這類回答。
該篇貼文一出很快引發關注，相關報導被轉發到另一個論壇PTT的股版，該報導中分析了，眾多網友首先推薦0050和0056的原因：0050追蹤台灣50指數，成分以大型權值股為主，長期受惠台股成長，也因台積電占比高，成為新手最常被推薦的入門ETF；0056則偏向現金流取向，常被拿來對照成長型與配息型投資差異。
▼報導中分析，0050追蹤台灣50指數，成分以大型權值股為主，長期受惠台股成長，被視為適合投資新手的入門ETF。（示意圖／取自Pexels）
至於買0050的建議被酸為「小學生的回答」，許多網友不以為然，認為這本來就是合理又簡單的答案，且獲利不錯，不解原發文者有什麼好不滿：「明明買大盤是最簡單最賺錢的，只要人為干預就減少」、「不想做功課，買0050不是最好的選擇嗎」、「瞎忙個老半天，結果績效輸0050，何苦呢？」、「0050也許不是最強，但是是最穩定的」、「投資應該要是很簡單的事，某些人很喜歡把它搞得很複雜然後績效輸給大盤，何必呢」、「0050今年有30%左右耶 至少先贏再來瞧不起0050」。還有人犀利反擊，買0050的風險較小，因為「如果輸那就是全市場陪你輸」。
▼有網友認為0060穩定獲利，本來就是投資新手的好選項，但也有網友指出目前0050的收益很大比例來自於台積電，若哪一天台積電獲利不如預期，0050的成效恐怕就難說。（圖／東森新聞資料照）
不過，也有網友認為，0050確實有被過度神話的跡象，畢竟每個人的投資目標不同，追求穩定或要求獲利的想法相異，本就沒有標準答案：「市值型ETF只能小賺…沒看過靠0050成為富豪的例子」，也點出目前0050之所以獲利不錯，其實很大因素是靠其中的台積電，因此也不是真的那麼穩定：「0050滿畸形，哪天GG完蛋，49家企業沒人可扛住大廈將傾」、「0050就台積電形狀，不如買台積電」。
（封面示意圖／取自Pexels）
更多東森財經新聞報導
年化配息大勝0050、00922！新市值009803配息近7% 半年報酬33.4%
想抄底買0050！ 妹子手滑「按了38張」急了 網喊：放著別管
其他人也在看
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 6
錢鏡你家／看懂散戶虧錢3大陷阱 周行一曝只買2檔ETF年賺11%
當全台灣的股民都在追高AI、焦慮沒上車就賺不到時，有位退休教授卻老神在在，他是政大前任校長周行一，不盯盤、不選股，光靠一字訣「等」，讓資產每年穩健成長11％。周行一在《錢鏡你家》節目中分享，投資人永遠都處在追高殺低的情境，到頭來卻白忙一場，他揭開散戶賠錢的3大陷阱，並教戰「八喜投資法」，安穩取得市場平均報酬。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前 ・ 8
前11月營收寫28年次低！這檔連3漲吃癟吞跌停 開盤5分鐘亮綠燈...網呼：割一波韭菜
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數今（19）日上揚227.82點，收27,696.35點，漲幅0.83%，成交金額5530.61億，上市上櫃個股僅1檔跌停。大盤今日上...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
小男友揪一起買房好嗎？為何專家說登記「一人一半」虧大了？3大隱形風險一次搞懂
不少情侶在愛正濃時，尚未結婚男方通常會想先一起買房共築愛巢，不過，究竟情侶可以一起買房子嗎？多數人通常為了雙方都有所保障，會選擇登記一人一半的「共同持有」。對此，有專家直言這種登記方式，會在「購入第二間房或換屋時」碰上問題，一起來看情侶、朋友共同購屋時，選擇「共同持有」的影響與風險。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 6
工具機出口慘 遭銀行追加擔保品
機械業及工具機業面臨對等關稅、匯率雙重衝擊，出口受創最深，不少業者原計畫由中小企業信用保證基金擔保，向銀行申請貸款，反遭往來銀行要求增加抵押擔保品，尤其公股銀行百般推託，讓政府協助中小或微型企業度過關稅風暴美意打折。工商時報 ・ 16 小時前 ・ 7
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 1 天前 ・ 129
台股終場漲227點結束連4黑…「這檔記憶體」卻跌近半根 成交爆量直逼50萬張
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股今（19）日開高走高，加權指數終場大漲227.82點，漲幅0.83％，終結連4黑，成交金額5530.61億元。電子權值股收盤表現，...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
台積電明年真正瓶頸是「它」 法人完整分析 2千元無望？
台積電後市受到台股投資人高度關注，多家投顧看好明年股價續創新高，甚至被喊上2000元。對此，法人認為，比起先進封裝產能供不應求，明年真正的瓶頸會是3奈米產能，受到矚目。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 17
獨家／億元教授斷言衝3萬3！揭鴻海「這價位」快逃 曝台積電eps新真相
台股近期多空交戰，投資人都在問：明年還能衝多高？三立財經台主持人李昕芸特別專訪「億元教授」鄭廳宜，他大膽預測，台股明（2026）年有機會挑戰33000點大關！這並非隨口喊價，鄭教授直接現場拆解台積電（2330）的點數貢獻，精準推算引發市場熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 51
日本確定升息1碼至0.75％ 日圓卻急貶 外匯專家解惑
一如外界預期，日本央行確定升息1碼至0.75%，利率站上30年來高點，日圓匯率短線貶值至156價位。外匯專家李其展分析，日本央行雖然表態會持續升息，但認為目前貨幣政策依然寬鬆，後續通膨可望回落到目標區間，讓市場認為下一次升息時間可能還久，推動日幣短線走貶。中時財經即時 ・ 8 小時前 ・ 2
要跳到外太空了！這「網通廠」搭上利多列車連噴5天登強勢股王 金融族群4檔入榜
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數昨（17）日終場跌11.49點，收在27,525.17點，跌幅0.04%。在特斯拉執行長馬斯克「太空AI」藍圖成真後，低軌衛星...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
00919填息了！僅花兩天 128萬股民息利雙收
百萬國民台股ETF群益台灣精選高息ETF（00919）第11次除息填息了！統計本次僅花兩天就填息年化配息率10%。今日在金融股大漲帶動下，00919一早以21.75元開出後，隨即穩定上揚至22.19元完成盤中填息，最高價位到22.2元，也讓參與第11次填息的投資人息利雙收。Yahoo奇摩股市 ・ 2 天前 ・ 9
印度偽AI股狂飆550倍
今年是AI題材年，相關類股勁升狂飆不在少數，但據印度大報Economic Times報導，有一檔名為RRP Semiconductor個股，近20個月內股價累漲逾55,000％，由於股價飆得太猛，引發監管機構進行調查，結果卻發現該股與AI完全無關。工商時報 ・ 16 小時前 ・ 9
台積殺尾盤爆1.8萬張大量 鴻海廣達硬撐 台股收盤漲227點
台股今（19日）盤中一度大漲超過400點，尾盤漲勢略為收斂，終場收在27696.35點，漲227.82點，大型權值股台積電一度上漲25元至1455元，但尾盤出現賣壓一路走低，爆出1.8萬張大量，最終收在平盤1430元。中時財經即時 ・ 6 小時前 ・ 5
換股效應發酵！外資連2天加碼00919 掃進12萬張、砸近27億元穩坐買超王
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股加權指數今（18）日收在27,468.53點，下跌56.64點，跌幅0.21%。根據證交所盤後公布的籌碼動向，外資今日賣超上市股票27...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
「處理新青安代價滿高的！」 央行楊金龍10大QA一文看懂
央行房市管制沒有鬆綁，但房貸回歸各銀行內部控管，央行總裁楊金龍強調，這不是甩鍋，至於是否樂見「新青安2.0」實施，他坦言「處理新青安代價很高」，《Yahoo股市》也一次統整民眾最關心的10大QA。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 56
【Yahoo早盤】台股回神大漲逾300點站上月線 分析師林漢偉揭盤中2大變數
受到美股收高影響，台股今（19）日早盤大漲逾300點站上月線，截至上午9時30分，加權指數來到27,834.16點，上漲365.63點。摩爾投顧分析師林漢偉開盤後受訪表示，今日屬於跌深反彈，預計維持在相對高檔區進行量縮觀望，若為套牢的股票，建議先續抱。他也提醒，盤中需要留意日本央行的利率決策會議以及尾盤富時指數調整。Yahoo奇摩股市 ・ 10 小時前 ・ 7
國產車兩危機！市佔被進口車超越、年輕人變心了？2026車市解析
【2026經濟大預測】一年半前，台灣車市跨過象徵性的分水嶺：進口車單月銷量正式超越國產車，寫下歷史新頁。2025年，進口車與國產車的佔比更加拉大。但真正轉折點可能落在2026年。當美國製造汽車進口關稅降至零成真，國產車市佔率會如溜滑梯倒退。天下雜誌 ・ 1 天前 ・ 50
台股收盤漲227點終結連4黑 台積電平盤作收！華邦電成交量直逼50萬張
美國通膨數據低於預期，加上記憶體大廠美光財報展望均優，帶動美股主要指數收紅，台積電ADR漲2.79%。台股今日（12/19）開高走高，早盤以27685點開出，在主要權值股台積電、台達電帶動下，盤中最高漲逾400點至27869點。午盤過後，漲勢逐漸縮小，尾盤更出現大量賣壓。收盤漲了227.82點，以27696.35點作收，漲幅0.83%；同步收復5日線、月線，但仍在10日線之下。累計本週下挫501.67點，周線收黑。太報 ・ 6 小時前 ・ 2
全村的希望！美光財報亮眼 盤後股價大漲逾8%
美光科技 (Micron Technology)台灣時間今（18日）清晨公布第一季財報，營收與獲利雙雙優於華爾街預期，激勵盤後股價大漲超過8%。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1