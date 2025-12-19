問股票買什麼「答案總是0050」？ 網揭關鍵：輸了全市場陪你





有網友不滿網路上詢問投資建議時，眾人都回「0050、0056」，常有「買0050你會感謝我」說詞，以「路邊野狗都知道」、「小學生的回答」等激烈言詞批評這類回答。

該篇貼文一出很快引發關注，相關報導被轉發到另一個論壇PTT的股版，該報導中分析了，眾多網友首先推薦0050和0056的原因：0050追蹤台灣50指數，成分以大型權值股為主，長期受惠台股成長，也因台積電占比高，成為新手最常被推薦的入門ETF；0056則偏向現金流取向，常被拿來對照成長型與配息型投資差異。

至於買0050的建議被酸為「小學生的回答」，許多網友不以為然，認為這本來就是合理又簡單的答案，且獲利不錯，不解原發文者有什麼好不滿：「明明買大盤是最簡單最賺錢的，只要人為干預就減少」、「不想做功課，買0050不是最好的選擇嗎」、「瞎忙個老半天，結果績效輸0050，何苦呢？」、「0050也許不是最強，但是是最穩定的」、「投資應該要是很簡單的事，某些人很喜歡把它搞得很複雜然後績效輸給大盤，何必呢」、「0050今年有30%左右耶 至少先贏再來瞧不起0050」。還有人犀利反擊，買0050的風險較小，因為「如果輸那就是全市場陪你輸」。

不過，也有網友認為，0050確實有被過度神話的跡象，畢竟每個人的投資目標不同，追求穩定或要求獲利的想法相異，本就沒有標準答案：「市值型ETF只能小賺…沒看過靠0050成為富豪的例子」，也點出目前0050之所以獲利不錯，其實很大因素是靠其中的台積電，因此也不是真的那麼穩定：「0050滿畸形，哪天GG完蛋，49家企業沒人可扛住大廈將傾」、「0050就台積電形狀，不如買台積電」。

