問蔣萬安「何時發2萬」 民眾遭北市警指造謠移送！法院裁定不罰理由曝光

有民眾在網路發文稱北市稅收超徵，蔣萬安何時發2萬？遭信義警分局指散布謠言、移送法辦。（示意圖，資料照）

中央普發現金1萬元今（5日）開始上網登記，各地方政府也被點名應將超徵稅收「還稅於民」。日前台北市有一名男子在社群Threads發文問「蔣萬安什麼時候發2萬？」遭台北市警察局信義分局認為是散布謠言，依《社維法》移送士林地院裁處，但法院審理最終裁定不罰。

蔣萬安何時發2萬？ 警方稱未經查證散布謠言

綜合媒體報導，信義警分局指出，一名王姓男子今年7月29日在Threads發文寫道：「台北超徵收539億，每個人可以領到2萬，蔣萬安什麼時候發2萬？」他還提到，「國民黨喊普發1萬就沒看過你們下標題這是假訊息，現在每個跑出來說普發四萬是假訊息」「梗圖早上一出，婆婆媽媽公公四處信以為真，蔣萬安跟盧秀燕也是馬上回應，半天翻一次頁、這麼好用還不用」。

警方認為王男發布的內容未經查證，涉嫌散布謠言，影響公共安寧，將王男《社維法》移送法辦。

法院認政治性言論 不足讓人畏懼恐慌

然而士林簡易庭審理指出，散布謠言的構成要件必須是行為人明知不是事實，仍故意散發傳布於公眾，且內容必須讓聽聞者「心生畏懼與恐慌」，進而對公共安寧產生實質影響，上述要件缺一不可才會開罰。

法官認為王男所張貼的內容，是針對普發現金的時事進行評論，涉及政治性言論自由，應以更嚴謹的標準看待，縱使王男的言論讓不同政治立場的人感到不快或啼笑皆非，也未達足以影響公共安寧的程度，因此不構成違反《社維法》的要件，裁定不罰。

