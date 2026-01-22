【問號飛彈！】《隨機單中：大混戰》釋出 26.3 版本更新：新增全新羈絆、強化機制

（圖片來源：《英雄聯盟》）



《英雄聯盟》「隨機單中：大混戰」今（22）日於測試服釋出 26.3 版本部分更新內容，透露接下來將引進《聯盟戰棋》的羈絆機制，並把每種增幅裝置分成「賭徒」、「炸彈」、「冷卻時間」...等種類，當湊齊相同種類符文可觸發加成，而在全新的「隨機單中：大混戰」專屬通行證中玩家升級便可解鎖全新的強化能力，例如：當打出問號可以發射飛彈、化身普羅王...等等。預計 2 月 4 日正式上線。

「賭徒」羈絆將會讓玩家在擊殺小兵時獲得能力值鐵砧，當擁有三至四種同種類增幅裝置時將會提高獲得金級或稜鏡能力值鐵砧的機率。而「炸彈」羈絆將會讓你減少復活時間，讓你搭配自爆流增幅裝置去迅速地完成偷襲任務。

為了迎接農曆新年，接下來將推出全新強化機制「紅包」，就像巴德的被動一樣，紅包將會隨機出現在玩家周圍，撿取便可獲得金幣及屬性加成，而「蓄氣」將會讓你在使用技能擊中敵人時獲得額外的冷卻時間，而這些強化能力將伴隨著通行證等級一一解鎖。

《英雄聯盟》隨機單中：大混戰 26.3 測試服更新資訊（1/22）

羈絆機制

熱心助人



當朝著低於 50% 生命值的友軍移動時，獲得額外的移動速度、治療及護盾。



（2）40%移動速度。25% 治療及護盾量



（3）50%移動速度。35% 治療及護盾量



（4）60%移動速度。45% 治療及護盾量

賭徒



（2）小兵在陣亡時有機率會掉落一個能力值鐵砧



（3）增加 50%機率獲得金級或稜鏡能力值鐵砧



（4）增加 100%機率獲得金級或稜鏡能力值鐵砧

貪婪



提高增幅裝置與擊殺獲得的金幣量



（2）提升 30%



（3）提升 50%



（4）提升 100%

炸彈



（2）使你的復活時間減少 40%

冷卻時間



（2）將自動施放的增幅裝置冷卻時間縮短 30%



（3）自動施放的冷卻時間將適用技能疾速

大法師

當你施放一個技能時，減少另外一個隨機技能的冷卻時間



（2）40%

下雪了



增強雪球類增幅裝置技能疾速及傷害



（2）+50 技能疾速，30%傷害



（3）+100 技能疾速，50%傷害



（4）+150 技能疾速，100%傷害

神龍烈焰



觸發時可額外釋放爆竹彈跳至目標相鄰的敵人身上



（2）+1 彈跳次數



（3）+2 彈跳次數



（4）+3 彈跳次數

疊角龍



獲得額外累積層數



（2）獲得額外 100%累積層數



（3）獲得額外 150%累積層數



（4）獲得額外 200%累積層數



強化

紅包

紅包將會隨機出現在玩家周圍，撿取便可獲得金幣及屬性加成

蓄氣

在使用技能擊中敵人時獲得額外的冷卻時間

急遽成長

獲得「急遽成長」召喚師技能，使用後將會使英雄體型增大、增加生命值並擊飛周圍敵人

普羅王彈跳

變身成普羅王，來回彈跳造成物理傷害並擊退周圍敵人

速度惡魔

使用技能對敵人造成傷害時獲得短暫的移動速度加成

縮小引擎

參與擊殺後縮小體型並提升技能疾速及移動速度

金色重抽

在重抽時有機會抽中更高級的增幅裝置

爆炸護盾

你的護盾破裂時會對周圍敵人造成傷害

伊卡西亞的淪陷

將日炎聖盾與虛偽光彩轉換為虛空獻祭

鐵砧兌換卷

獲得一個能力值鐵砧

荊棘強化

在脫離戰鬥後，你的刺藤胸甲與荊棘之甲將提供額外反彈傷害給予攻擊者

藥劑

在 9/12/16 級獲得一個藥劑

飲血者

你的攻擊會處決低血量的敵方英雄，並將其擊退後引發炸彈，這個爆炸將會治療自身

？？？

你的敵人消失指示燈將可以發射一枚飛彈，對敵方造成傷害並治療友軍

旋律

接連施放索娜的英勇讚美詩及堅毅詠嘆調

聲勢浩大

在使用大絕後嘲諷周遭敵人，並獲得短暫的傷害減免

虔誠

為友軍提供治療或護盾會累積虔誠，在累積完成後會釋放衝擊波處決低血量的敵人

金色重抽＋

在重抽時有機會抽中更高級的增幅裝置