問要不要貸款？男業務遭拒惱羞怒嗆：資料我都有，晚上不用回家！下場慘

記者陳弘逸／基隆報導

男業務，撥打電話給詢問是否需要貸款，因不滿對方回應態度，竟恐嚇對方「你資料我都有，你他X晚上不用回家」犯恐嚇危害安全罪，判處5000元罰金，可上訴。（示意圖／PIXABAY）

基隆25歲陳姓男業務，撥打電話給官姓男子詢問是否需要貸款，因不滿他回應態度，竟恐嚇對方「你資料我都有，你他X晚上不用回家」；讓官男心生畏懼，報警提告。陳男落網後認罪，還跟對方達成和解並賠償，法院審理後，將他依恐嚇危害安全罪，判處5000元罰金，可上訴。

判決指出，25歲陳姓男業務，2024年7月31日中午12時29分撥打電話給官姓男子詢問是否需要貸款，因不滿他回應態度，竟恐嚇對方「你資料我都有，你他X晚上不用回家」；使官男心生畏懼，報警提告。

陳男一度否認犯行，還辯稱沒撥打電話、傳簡訊給官男，但未獲採信，被恐嚇罪起訴，移審後，以簡易判決處刑。

法官認為，陳男只因不滿通話態度不佳，就傳送簡訊恫嚇，造成對方心生畏怖，而未以理性、正當溝通；考量他認罪，達成和解並賠償，還在法庭自陳高中畢業、目前從事中古車銷售、未婚無子、需要扶養祖母、家境小康，審理後，依恐嚇危害安全罪，判處5000元罰金，可上訴。

