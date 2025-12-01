問責等同叛亂？ 前港區議員當義工 被控煽動憎恨政府遭逮捕

香港大火也再燃起中港矛盾情緒，港警與國安處，連續兩天以違反國安法抓人。繼連署究責「四大訴求」發起人被抓後，再一名前議員與火災現場志工被抓，都被扣上煽動罪嫌。外媒分析，即便是連署究責都是抵觸中國中央政府的行為，依港版國安法最重可被判30年徒刑。

香港宏福苑大火也燒出中港矛盾（圖／達志影像美聯社）

香港大埔宏福苑大火不僅造成嚴重人命傷亡，還引發中港矛盾情緒。港警與國安處連續兩天以違反國安法為由逮捕多人，包括連署「四大訴求」的發起人、前議員及現場志工，都被控以煽動罪嫌。這些訴求中包含「獨立調查委員會」和「問責政府官員」等內容，被視為觸碰中央政府底線。外媒分析指出，即使只是連署究責也可能被視為違反港版國安法，最重可判30年徒刑。

據香港TVB新聞報導，一名男子和一名女子因涉嫌藉火災意圖煽動憎恨政府被國安處拘捕。其中包括香港前議員張錦雄，他曾多次前往大埔擔任義工，與另一名協助發放物資的女義工同被控以煽動罪名。就在前一天，港警已逮捕了「大埔宏福苑火災關注組」的連署發起人、24歲大學生關靖豐，他因提出包含問責在內的「四大訴求」而被捕。據初步調查，這兩起案件暫時未有關連。

這些被稱為「四大訴求」的內容包括：支援受災居民，確保妥善安置；成立獨立調查委員會，全面徹查潛在利益輸送；重新審視工程監管制度；以及全力追究監管疏忽，問責政府官員。其中「獨立調查委員會」和「問責政府官員」的訴求與2019年反送中運動相似，引起北京和香港政府的高度警覺。

除了逮捕行動外，香港國安公署還發表聲明，表示將嚴懲「反中亂港」人士。韓國外國語大學教授康俊榮表示，根據香港國安法，示威、集會以及這類觸碰中國中央政府的行為，都會被視為反叛行為或煽動行為，最重可判30年徒刑。

同時，中國大陸官方媒體報導了共軍駐港部隊悼念火災罹難者的消息。然而，這場大火也再度點燃香港民眾的反中情緒。康俊榮分析，香港方面感覺事情朝著不對的方向發展，擔憂若香港進一步走向中國，無論一國兩制成功與否，生活品質都會比以前更為惡劣。英國「衛報」和美國「紐約時報」等外媒將這場災難描述為「對中國治理能力的考驗，甚至連公民的安全都無法保障」。

