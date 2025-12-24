問鄭麗文「獨裁的定義」被狂閃！提問同學發聲：這是一位黨主席的風度？

政治中心／黃韻璇報導

國民黨主席國民黨主席鄭麗文22日晚間受邀赴東吳大學演講，在提問階段時，卻要學生「別挑釁」，甚至開嗆東吳大學政治系副教授陳方隅「沒有大腦」，引發熱議。過程中被問到對獨裁者的定義時，鄭麗文更直接與學生開槓，事後這名提問的同學也PO文質疑，「這真是一位黨主席該有的風度？」

鄭麗文22日晚間在東吳大學以「國民黨的改革與青年參政之路」為題演講，不過現場火藥味似乎有點濃，當被鄭麗文問到她認為普丁不是獨裁者，又認為賴清德是獨裁者，那對獨裁者的定義是什麼？鄭麗文直接與學生開槓表示，「作為台灣重要政黨的領袖，我不會用一個這麼嚴厲跟強烈的字眼，去形容其他國家的領導人，更何況普丁是真的民主選舉產生的總統」。

不過學生認為鄭麗文沒有回答到問題關鍵，表示「我在問你的想法是什麼？」鄭麗文則說，「我的想法就是這樣，我已經告訴了你啊，但顯然如果對我的想法不滿意的時候，我也沒有辦法。」場面陷入尷尬，鄭麗文進入下一題，但才說到一半卻又忍不住開酸，「各位真的關心台灣的國防嗎？我不認為這是一個在大學殿堂裡頭，討論問題應該要有的水準跟態度。」

國民黨主席國民黨主席鄭麗文22日晚間受邀赴東吳大學演講。（圖／翻攝自陳方隅臉書）

對此，這名提問的同學昨（23）日在Threads發文，針對鄭麗文未正面回答他的問題感到可惜，並表示「我不是任何政黨的支持者，我只是個台灣人」，強調自己會關注政治，也只是因為自己也是這片島嶼的一份子而已，直言「我不想靠政治出名，我更不想討好任何一個政黨」。

這名同學更大嘆，「遺憾，我以為鄭麗文身為百年大黨的黨主席，會理性的回答同學們的問題，可惜他不但沒有，甚至將同學與教授的提問稱作是『反智』、『沒大腦』。這真的是一位黨主席該有的風度嗎？說了這麼多，我只希望我們還記得『無論立場如何，我們都同為台灣人』，請不要再為了政治利益，繼續撕裂這個社會了」。

