問題台灣鯛流向出爐！1.3萬片銷18縣市全聯 僅這4縣市倖免

雲林縣衛生處1日下午收到全聯回覆，超過1.5萬片台灣鯛已流向全聯369家分店，僅4縣市倖免於難。雲林縣政府提供



高雄市衛生局先前至全聯路竹中正店抽驗「台灣鯛排（大）效期2027年9月16日」，檢出不得驗出的動物用藥「恩氟喹林羧酸（enrofloxacin）」0.028ppm，並查出產品上游來自雲林縣。雲林縣衛生局1日表示已派員前往出貨的漁業合作社和養殖漁民的魚塭，經查該批魚貨僅販售給全聯，全聯則於今日（12/1）下午回覆，該批鯛魚排已流向全台369家全聯門市，僅基隆市、宜蘭縣、花蓮縣，以及沒有全聯的連江縣倖免。

高雄市衛生局日前抽驗市售水產品時，在全聯抽驗「台灣鯛魚排」檢出恩氟喹林羧酸，經查產品來自雲林縣，雲林縣衛生局接獲通報後，立即查出該批鯛魚排是由東勢鄉一處養殖戶所養殖，並由縣內漁產合作社收購後再全數賣給全聯，總數為3,125公斤，若以每包200公克計算，約有1萬5,600多包，不過合作社已全數出貨給全聯，現場已無庫存。

雲林縣衛生局追查全聯鋪貨狀況，不過直至今日中午都未收到回覆，直到下午全聯才終於回報，全台369家分店共進貨1萬5,624片，賣出1萬3,793片、回收1,831片，有進貨的分店共18縣市，僅基隆市、宜蘭縣、花蓮縣3縣市未進貨，至於連江縣則無全聯門市。其中原產地雲林縣進貨120片，目前已賣出6片、下架114片。

雲林縣農業處初步調查，許姓養殖業者承租2池魚池飼養台灣鯛多年，去年2魚池共放養5萬尾魚苗，其中1池今年9月出貨給合作社後已出清，另一池仍在養，目前已進行移動管制。

