問題司機痛毆學生被踢爆「不只開2年」 桃園客運再發4點聲明道歉

針對劉姓司機10月22日晚間出拳痛毆學生一事，桃園客運今日再度發表聲明道歉。（圖／翻攝畫面）

桃園客運開學生專車的40歲劉姓司機，10月22日因質疑高中生逃票與學生發生口角糾紛，黃姓學生替同學出氣時說出「連錢都不會算，這輩子就這樣了」，氣得劉姓司機追下車出拳痛毆學生，遭檢方起訴。然而桃園客運宣稱劉姓司機僅在該公司任職2年，卻被多名當地人踢爆早在該公司開車10年以上，屬於解職後回任。檢方也指出，劉姓司機先前已有多次服務態度不佳、駕駛違規遭懲處，且2度遭到解職。

對此，桃園客運今（2）日在提出４點聲明，包括已迅速開除劉姓前駕駛；向受害學生慰問和道歉，且不推諉應盡法律問題。該公司還指出，回聘劉姓司機是給予自新機會，對方卻不思改過、再次犯錯，除了向社會大眾及師生表達歉意，公司人員也陸續接受法治、情緒管理等課程。

桃園客運聲明如下：

一、本公司劉姓前駕駛員於10月22日下課時段駕駛EAL-0576號車輛執行學生專車勤務時，與欲搭車之學生發生驗票爭議且與學生互動過程中出現言語及處理方式不當之舉措。本公司除當日晚間即由副總經理率領一級主管們前往醫院探望受傷學生外，翌日一早即25日便召開人事評議會議，開除該劉姓前駕駛員，開除命令當日生效。

二、案發迄今，本公司除積極配合檢警調查，且持續與學校及事件相關學生接洽，以了解當日完整事發情況，並於日前退還該投幣學生當日給付之車資，該學生也已接受退款及本公司道歉，而對於當日受傷之學生，本公司應盡之法律責任也絕不藉詞推諉。

三、另有民眾質疑劉姓前駕駛員2020年自本公司離職後，本公司於2023年仍回聘該劉姓前駕駛員乙事，乃因劉姓前駕駛員雖曾犯錯，但其表示已痛改前非並願意配合公司管理規定，給予乘車民眾良好的服務品質云云，本公司基於信任原則，不因劉姓前駕駛員前曾犯錯即全面否定劉姓前駕駛員之人格，從而願意給予劉姓駕駛員改過自新之機會，讓其再次回本公司任職。詎劉姓前駕駛員不思改過﹑依然故我，導致此次事件之發生，甚至遭桃園地方檢察署檢察官提起公訴並求處重刑，本公司對劉姓前駕駛員罔顧公司工作守則及教育訓練之內容，甚至因個人情緒問題即對學生施以暴行等舉措，深感痛心。

四、此次劉姓前駕駛員因個人情緒問題所引發之不當行為導致社會關注，並連續數日佔據媒體版面，造成社會大眾及相關當事人之困擾，本公司除向社會大眾及受影響之師生表達誠摯歉意外，並已安排公司人員自今年11月1日起陸續接受「法治教育及情緒管理」等相關課程，期能提升服務品質及人員與乘客間之應對能力，避免類似相關情事再次發生。

