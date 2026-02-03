問題混充橄欖油查核已無庫存 台東縣政府守護民眾食安

【記者 朱達志／台東 報導】針對近期臺北市政府衛生局配合檢調查獲之「融琦公司混充橄欖油案」，臺東縣衛生局於接獲通知後，立即啟動轄內下游業者之流向追查與查核作業。經查核結果顯示，目前縣內相關問題產品已無庫存，衛生局將持續監控市場，確保民眾飲食安全。

根據臺北市政府衛生局調查，融琦公司販售之「蒙特樂橄欖油100%PURE（規格：2L）」涉及標示不實及混充芥花油之情事，臺東縣衛生局在接獲通報後，隨即針對名單內之業者進行實地查核。經調查，臺東縣內僅有一家餐飲業者曾於114年6月及9月分別進貨共60瓶問題油品，且該產品僅限於店內使用。在稽查小組確認後，目前該項產品在縣內已無庫存，並未進一步流入市面販售，請民眾放心。

廣告 廣告

臺東縣衛生局藉此案例重申，食品業者應落實自主管理，依據《食品安全衛生管理法》第15條規定，食品若有攙偽或假冒之情形，不得製造、加工、販賣或公開陳列，違者依同法第49條最高可處7年以下有期徒刑，並得併科新臺幣8,000萬元以下罰金。此外，針對食品標示、宣傳或廣告，依同法第28條規定，不得有不實、誇張或易生誤解之情形，違者可處新臺幣4萬元以上400萬元以下罰鍰。衛生局嚴正呼籲業者切勿以身試法。

衛生局亦提醒全縣食品業者，凡曾進貨或目前仍持有「蒙特樂橄欖油100%PURE（規格：2L）」之業者，應立即主動停止使用與販售，並向衛生主管機關通報，以避免觸法。

民眾若對購買的食品有任何安全疑慮，或欲檢舉不法情事，歡迎撥打食安專線 089-331172向衛生局食品藥政科洽詢。（照片記者朱達志翻攝）