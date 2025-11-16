問題蛋偷偷出貨！彰化牧場突破管制 近4萬顆恐被吃下肚。(圖／TVBS)

彰化縣文雅畜牧場竟在管制期間違規出售芬普尼超標雞蛋，台中一家蛋行購入約4萬顆，被稽查時僅剩7千多顆，大部分問題蛋恐已流入市面！蛋行稱是接獲畜牧場通知才前往載貨，但衛生單位對此說法保持保留態度。食藥署副署長蔡淑貞直言，牧場在11月9日將雞蛋賣出，「賣的部分算是非法流出」，違規業者將面臨6萬至2億元不等罰款。事件也暴露出問題蛋管理漏洞，除衛生及農業單位介入，檢方也已展開調查偵辦。

問題蛋偷偷出貨！彰化牧場突破管制 近4萬顆恐被吃下肚。(圖／TVBS)

彰化縣文雅畜牧場在被檢驗出雞蛋芬普尼超標後，竟在管制期間違規出售問題蛋。台中梧棲一家蛋行從該畜牧場購入約4萬顆雞蛋，被稽查時僅剩7千多顆，大部分問題蛋恐已流入市面被消費者食用。蛋行表示是接獲畜牧場通知，誤以為已解除管制才前往載貨，但衛生單位對此說法保持保留態度。由於事件嚴重影響民生安全，除衛生及農業單位介入外，檢方也已展開調查偵辦。

廣告 廣告

彰化畜牧場違規出售 4萬顆芬普尼超標蛋流市面。(圖／TVBS)

台中梧棲的蛋行被檢驗出販售的雞蛋芬普尼超標後，曾貼出公告表示不再販售這些問題蛋，並接受顧客退貨。然而隔天，該蛋行就已拉下鐵門，大門深鎖。台中市衛生局追查發現，蛋行共進貨200籃雞蛋，每籃200顆，總計約4萬顆，但稽查時現場僅剩38籃、約7千多顆，大部分問題蛋已售出，估計已被消費者食用。

經調查，這批問題蛋來源正是已被管制的彰化縣文雅畜牧場。蛋行向稽查人員表示，他們是接獲牧場通知，誤以為已經解除管制才前往載貨，「是彰化那邊說檢驗過了，說可以驗過，所以通知我們，通知可以驗過我們才去載，載回來之後晚一點又說不行，發布下來，我們就停售了。」然而，前往稽查的衛生單位對蛋行這種說法態度保留。

彰化牧場遭禁仍出貨 衛生局：非法流出將重罰。(圖／TVBS)

食藥署副署長蔡淑貞表示，在11月5日彰化縣的農業單位已經要求文雅牧場的蛋不能移動，但牧場在9日還是將雞蛋賣出，「賣的部分算是非法流出」。根據食安法規定，違規業者將面臨6萬至2億元不等的罰款。由於此事件嚴重影響民生，衛福部長曾表示要對違規業者重罰。

此次事件也暴露出問題蛋管理的漏洞。檢驗出芬普尼超標的雞蛋並未立即銷毀，只是原地查封，使得這些問題蛋有機會流入市面。目前除了衛生單位與農業單位等行政機關介入調查外，檢方也已介入偵辦此案，以釐清責任歸屬。

更多 TVBS 報導

芬普尼蛋又流出！文雅畜牧場疑偷賣至台中「4萬顆剩這些」

羽毛殘值比蛋濃！畜牧場2度驗出芬普尼 疑飼主直接對雞噴藥

彰化文雅畜牧場檢出再驗出芬普尼蛋 縣府開罰12萬

芬普尼雞蛋風暴！憂「市場散裝蛋」也出事 資深菜販教1招辨別

