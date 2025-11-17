問題蛋在台中上架賣 綠轟衛生局螺絲鬆督導不周

中部中心/徐秘康、林韋志 台中報導

彰化文雅畜牧場雞蛋，芬普尼超標，問題蛋流往台中，3萬2千多顆，恐怕已經進了消費者肚子裡。今天（17日）上午，台中市綠營議員強力質詢，怒責衛生局是否螺絲鬆了、督導不周，怎麼問題蛋還能上架販售？衛生局回應，10日當天主動查驗時，發現有問題蛋，就已經要求業者下架。

議員要求提供下游店家名單，衛生局長一時沒拿出來，氣氛劍拔弩張。17日市政總質詢，綠營議員對準問題蛋議題，彰化文雅畜牧場雞蛋，芬普尼超標，5日起遭移動管制，台中市衛生局，在7日要求各業者，全面下架，龍忠蛋行業者，9日到牧場自行載蛋回來賣，短短一天之間，賣出3萬2千多顆蛋，衛生局是否督導不周？衛生局強調，10日當天，就已經把來自彰化的問題蛋，要求全部下架，並帶回檢驗，14日驗出超標5倍，是主動積極的作為！

綠營要求市府對蛋行嚴格監控。(圖/林韋志攝)

3萬多顆問題蛋，流向35家業者，議員要求市府清查公布流向，讓市民安心！台中市長盧秀燕回應，食安處稽查密度夠、同仁也非常盡責，同時現場要求下架，非常值得肯定。議員要求後續要對蛋行嚴格督導，為食安把關。

