問題蛋溯源碼曝！「芬普尼蛋」流9縣市 竹縣2超商進貨「1840顆」急下架
（記者羅欣怡／新竹報導）15萬顆「芬普尼」雞蛋流入9縣市的全聯以及楓康超市，新竹縣府昨（9日）晚間緊急發聲明，7日收到彰化縣府通知時，已預防性下架稽查，經盤點有2家楓康超市，共進貨1840顆，剩餘數量都已下架。
食藥署指出，有關彰化縣衛生局於販售端抽驗雞蛋「鮮健蛋品洗選蛋(白殼雞蛋)」（噴印溯碼編號:I47045-251023C）檢出農藥殘留「芬普尼代謝物(Fipronil-sulfone)」含量0.03 ppm不符合「動物產品中農藥殘留容許量標準」規定（殘留容許量標準：0.01 ppm），已即時由彰化縣衞生局命業者立即將該蛋品下架回收、停止販售，另亦同步將該蛋品來源畜牧場資訊供地方農政機關源頭管理及進行移動管制。
新竹縣政府衛生局表示，彰化縣轄內的「鮮健蛋品洗選蛋」(白殼雞蛋)檢出「芬普尼代謝物(Fipronil-sulfone)」與規定不符案，並盤點下游廠商有楓康超市，新竹縣轄內楓康超市有進此批蛋品的門市分別為光明店(進貨量1640顆，預防下架量170顆)及嘉豐店(進貨量200顆，預防下架90顆)。
衛生局接獲通報後立即啟動預防性下架稽查，當日已完成蛋品下架，亦持續追蹤查察相關預防性下架通知，後續相關疑慮產品一律預防性下架。
