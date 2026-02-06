問題解決！柏崎刈羽核電廠6號機組2月9日重新運轉

負責營運日本新潟縣「柏崎刈羽核電廠」的日本東京電力公司宣佈，先前導致控制棒故障的原因，已經排除，東電將在2月9日，重新運轉柏崎刈羽核電廠6號機組。

位在日本新潟縣「東京電力公司」經營的「柏崎刈羽核電廠」廠長「稻垣武之」今（6）日召開記者會，宣佈之前因控制棒故障問題而暫停運轉的6號機組，將會在2月9日重新啟動。至於商業運轉開始時間，將從原定的2月26日，延遲到3月18日。（葉柏毅報導）

東京電力公司表示，柏崎刈羽核電廠6號機組，在1月21日晚間重啟之後，22日凌晨為了提升輸出功率，從反應爐中拔出用於抑制核裂變反應的控制棒時，一根控制棒觸發警報。警報顯示，透過改變電流頻率來切換控制棒移動速度的零組件「逆變器」發生故障。

進一步調查之後發現，逆變器並未發生故障，但發現了控制棒開始移動時，電流升到規定值的時間變長了。據瞭解，是由於將故障判定時間設得過短，安全系統很可能因此判斷這樣的現象是故障，從而觸發了警報。

柏崎刈羽核電廠6號機組是東京電力公司在2011年3月福島核事故之後，重啟的首個核電機組。反應爐在重啟後，將進行發電和輸電測試。在再次停爐實施設備檢查等操作之後，將把輸出功率提升到將近100%，如果沒有問題，就會過渡到商業運轉。