問題鯛魚排雲林來的！縣農業處：2萬魚苗遭移動管制

問題鯛魚排魚源來自雲林縣，縣農業處表示已進行現場魚苗移動管制。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

高市衛生局查出全聯公司販售的鯛魚排含動物用藥違規，產品上游來源為雲林縣，雲林縣衛生局1日表示已派員前往出貨的漁業合作社與養殖漁民的魚塭查察，此批魚貨合作社只販售給全聯，總共3125公斤，9月合作社藥檢結果均未檢出，目前縣農業處與動植物防疫所已針對現場2萬餘尾魚苗進行移動管制與現場抽驗，進一步釐清藥物來源。

高雄市政府衛生局上個月月28日下午1點45電郵通知雲林縣衛生局，10月14日至全聯實業有限公司路竹中正分公司抽驗「台灣鯛魚排（大） 效期2027年9月16日」產品，結果檢出動物用藥恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）0.028ppm（檢驗標準：不得檢出），查該產品係由雲林縣一家漁產合作社所提供。

廣告 廣告

問題鯛魚排魚源來自雲林縣，縣農業處表示已進行現場魚苗移動管制。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣衛生局立即派員前往漁產合作社進行產品查察，發現該批魚貨是雲林縣東勢鄉許姓漁民所養殖，由漁產合作社收購後再全數賣給全聯公司，總數為3125公斤，以每包200公克計算，此次產品出貨約1萬5600多包，合作社現場已無庫存，只販售給全聯公司，衛生局已於上個月月28日聯繫全聯台北總公司，針對該問題產品（效期2027年9月15日及效期2027年9月16日）辦理下架回收。

縣衛生局提到，該批產品於8月28日由漁產合作社先行訪視魚池及抽驗，檢驗公司9月1日收樣，9月3日報告出來結果為未檢出，製程包裝會依不同魚主供應的原料做成成品，不會混合包裝。另外，合作社也提供自主檢驗（114年9月1日、9月8日、9月25日、9月30日收樣）的動物用藥報告，結果均為未檢出。

縣農業處1日前往養殖魚塭抽驗，許姓漁民採用地下水養殖，是一處單獨魚塭，周邊沒有其他魚塭或畜禽場，污染源應不是來自周邊。許姓漁民說養魚已30餘年，從未出過問題，也沒有用過禁藥，這批台灣鯛是去年放養的，對於被檢出有藥物殘留，他也不知是何原因。

雲林縣動植物防疫所已派員至合作社與魚塭釐清相關環節，檢驗結果一旦出爐，可依《動物用藥品管理》法，針對行為人裁罰新台幣3萬元以上到15萬元以下罰鍰。

更多中時新聞網報導

蜜雪拍MV入戲深 打破酒杯險掛彩

周華健緬懷屠穎「台灣音樂巨人」

保健》T91步槍轟碎臉骨 顱顏重建重生