問題「台灣鯛魚排」遍布全台18縣市…已賣1.3萬片！藥物殘留來源仍不明

社會中心／陳弘逸報導

全聯福利中心販售「台灣鯛魚排」近日遭檢出，不得驗出的動物用藥「恩氟喹啉羧酸」；該產品來自雲林縣，初步掌握全台18個縣市、369家分店，共進貨1萬5624片，已賣出1萬3793片；僅基隆、宜蘭、花蓮、連江縣4縣市倖免。然而，雲林縣政府到供貨的養殖池採樣送驗，卻未查獲可疑藥品或遭檢出的抗菌劑，如今，藥物殘留來源不明，仍待進一步調查。

近日全聯發出，水產品「台灣鯛魚排（大）約200g退換貨公告」；昨天（1日）高雄市衛生局揭露，因該產品驗出動物用藥「恩氟喹啉羧酸（enrofloxacin）」0.028ppm，不符規定，引起發譁然。

經統計，該批問題產品，全聯總公司回報，同批台灣鯛魚排總共進貨數量1萬5624片，已賣出1萬3793片，最終僅回收1831片。

門市進貨情形，全台共有369家全聯門市販售，遍布全台18個縣市、僅有基隆、宜蘭、花蓮、連江縣4縣市倖免。

經查，該產品來自雲林縣，縣府衛生局獲報，前往縣內供貨的合作社、養殖魚池抽驗，都未檢出任何藥物殘留；該養殖業者飼養台灣鯛多年，如今因水產檢出藥物殘留則感到十分不解，至於確切來源，目前尚未明朗，仍待追查。

