問鼎中市長起手式！ 江啟臣成立北屯聯合服務處 黃健豪喊「聯合戰隊」啟動

立法院副院長江啟臣6日攜手立委黃健豪、市議員沈佑蓮及立法院最高顧問沈智慧，於台中北屯區成立聯合服務處。（江啟臣提供）

國民黨台中市長提名戰白熱化，立法院副院長江啟臣雖對立委楊瓊瓔「我準備好了」的表態始終未積極回應，僅以「我姐姐很多」幽默帶過，但其地方布局卻已展開；6日江啟臣高調攜手立委黃健豪、市議員沈佑蓮及立法院最高顧問沈智慧，於台中人口數最多、超過31萬的北屯區，成立聯合服務處。此舉向宣示其深耕地方、擴大服務量能的決心，視同他問鼎市長的「起手式」。

在聯合服務處開幕揭牌典禮上，江啟臣副院長強調，北屯區是台中市城市發展的核心，也是縫合原縣區與舊市區的重要樞紐。他細數北屯重大建設，包括今日開幕的「台中市老人復健綜合醫院」、即將完工的「漢神洲際購物廣場」、興建中的「台中巨蛋」及即將營運的「北屯國民暨兒童運動中心」，突顯該區的重要性。

江啟臣指出，本次與市議員成立聯合服務處，是繼今年4月與立委黃健豪、市議員賴順仁成立聯合服務處後的進一步擴大。他強調，未來還會持續結合更多立委、議員成立聯合服務處，透過中央、地方民代系統的連線合作，共同關注台中大小事，朝向「宜居首都，幸福台中」的目標努力。此密集且策略性的聯合服務處佈局，被黨內視為江啟臣對未來大選布局的積極展現。

這次的連線被合作夥伴視為明確的戰鬥訊號，立委黃健豪指出，聯合服務處就是「聯合戰隊」，並向支持者喊話，期盼明年能在同樣地點替「兩位候選人」一起加油，強烈暗示了市長與市議員（沈佑蓮）的黃金組合。政壇老兵沈智慧則表示，她會在幕後全力支持，並期許未來不論市長、議員、里長，國民黨都一定要「全壘打」，展現藍營團結一致、衝刺選戰的氛圍。

管江啟臣持續在服務端擴大版圖，但楊瓊瓔主動宣布爭取黨內提名，已讓部分支持者感到焦慮，擔心引發茶壺內風暴，造成「母雞還沒產生，小雞先戰成一團」的局面。資深議員如張瀞分、賴順仁、林霈涵等已分別表態力挺江啟臣，讓黨中央壓力倍增。市黨部主委蘇柏興對此表示，原訂明年1月進行協調的期程，必須「越快越好」，加快協調腳步，以穩定支持者信心。

