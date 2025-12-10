問鼎台中市長寶座 楊瓊瓔：我是唯一具備三個條件人選

表態角逐國民黨2026台中市長初選的立委楊瓊瓔今（10日）發布圖文，她手持一杯咖啡表示「台中需要既懂規劃、也懂執行，還能貼近市民心聲的人，陪著台中一起向前走。」而她就是唯一具備三個條件的人選，這不是口號，而是瓊瓔數十年來累積的底氣。

立委楊瓊瓔表態角逐2026台中市長國民黨內初選。（翻攝自楊瓊瓔臉書）

楊瓊瓔下午在臉書發圖文，以「片刻的寧靜，是為了走更長遠的路：瓊瓔許給台中一個務實的未來」為題，表達她對下屆台中市長的看法與自我的期許。

楊瓊瓔表示，在行程滿檔的空檔，瓊瓔難得有一杯咖啡的時間，靜靜靠在欄杆邊。雖然手裡握著暖暖的杯子，但腦海裡轉的，始終還是台中的大小事。很多人問她，為什麼總是停不下來？因為她知道，台中的進步不能等。

楊瓊瓔提問，這座城市接下來需要什麼樣的領航者？她想，台中需要既懂規劃、也懂執行，還能貼近市民心聲的人，陪著台中一起向前走。而她就是唯一具備三個條件的人選，這不是口號，而是她數十年來累積的底氣。

楊瓊瓔指出，擔任過台中市副市長的經歷，讓她不只有議事堂備詢的經驗，更實際參與過都市計畫、預算編列與跨局處協調。因為真的在市府核心待過，她懂得如何把複雜的問題抽絲剝繭，站在更高的角度去解決問題！

楊瓊瓔說，身為台中最資深的立委，她最熟悉中央部會的運作邏輯，哪裡有資源、怎麼爭取？她最清楚怎麼從中央「把資源搬回台中」，讓咱的大建設能夠順利推動；對她來說，鄉親就是家人；她能穿著正裝跟國際大廠談中科擴建，也能捲起袖子跟地方的阿公阿嬤聊長照。看得見遠方彎得下腰，這就是她擔任市長最大的信心和能力。

楊瓊瓔表示，擔任副市長的那段日子，教會她最重要的一件事就是：想得到與做得到，往往隔著巨大的鴻溝；選舉時，很多人會開出華麗的支票，但因為不懂法規、不懂財源，最後只能跳票。她不一樣，她提出的藍圖，絕對是可執行、有財源、看得到期望的務實方案。

楊瓊瓔強調，「瓊瓔的目標很明確，由盧秀燕市長為台中打下堅實的地基，接下來，就讓瓊瓔來負責蓋大樓！為了我們共同的家，瓊瓔準備好了，讓我們一起讓台中更好！」

