問鼎奧斯卡前哨戰！ 《情感的價值》橫掃6項提名稱霸歐洲電影獎

歐洲電影獎入圍名單揭曉，《情感的價值》入圍六項為最大贏家。海鵬影業提供

勇奪本屆坎城影展評審團大獎的挪威電影《情感的價值》（Sentimental Value），18日再度發威，以總計6項大獎提名稱霸第38屆歐洲電影獎，成為本屆最大贏家。該片橫掃包括最佳影片、最佳導演、最佳編劇、最佳女主角、最佳男主角，以及日前甫公布的「歐盟觀眾電影獎」（LUX Audience Award）。

值得一提的是，曾以熱門獲獎作《世界上最爛的人》登上坎城影后寶座的挪威女星蕾娜特萊茵斯薇（Renate Reinsve），與知名瑞典男星史戴倫史柯斯嘉（Stellan Skarsgård），因演出該片雙雙獲得最佳女、男主角提名，這也是蕾娜特萊茵斯薇與導演尤沃金提爾再度攜手合作的新片。

與金棕櫚獎得主爭奪大獎 四部入圍片將代表國家角逐奧斯卡

除了《情感的價值》，本屆歐洲電影獎其他主要提名電影還包括西班牙驚悚片《穿越地獄之門》與本屆坎城金棕櫚獎得主《只是一場意外》各獲4項提名、德國片《聽見墜落之聲》獲3項提名。巧合的是，這四部電影將分別代表挪威、西班牙、法國和德國，角逐2026年奧斯卡最佳國際電影，使歐洲電影獎提前成為奧斯卡獎項的重要前哨戰。

《情感的價值》劇情描述一位曾經風光的電影導演，試圖修復與他兩個疏遠的女兒之間的關係。該片目前正在歐美如火如荼上映，在挪威、瑞典、法國、英國和美國等地都開出票房佳績。

《情感的價值》總計6項大獎入圍，稱霸第38屆歐洲電影獎提名。海鵬影業提供

蕾娜特萊茵斯薇獨白戲獲盛讚 史柯斯嘉被譽為「巔峰之作」

《情感的價值》男主角史戴倫史柯斯嘉曾在《龍紋身的女孩》和《沙丘》飾演反派，這次一反形象，為該片注入極真實的情感與幽默感，被譽為他的巔峰之作。片中他與蕾娜特萊茵斯薇妙趣橫生的對手戲，對「情感是否有價？」作了真實且有趣的詮釋，被影媒認為問鼎奧斯卡獎項希望濃厚。

本屆歐洲電影獎最佳影片獎項總計入圍15部影片，其中還包括5部動畫長片和5部紀錄片共同角逐。目前在金馬影展大獲好評的動畫《再見未來男孩》（Arco），由奧斯卡影后娜塔莉波曼擔任監製並參與配音，該片繼榮獲今年安錫動畫影展最佳影片水晶獎後，昨晚更一舉入圍最佳影片、最佳動畫片及青年觀眾獎等3項大獎，成為這次影片入圍的另一焦點。

娜塔莉波曼監製動畫《再見未來男孩》獲歐洲電影獎3項入圍。海鵬影業提供

「歐洲電影獎」是歐洲電影界的最高榮譽，第38屆頒獎典禮將於明年1月17日在柏林舉行，頒獎典禮上亦將頒發「終身成就獎」給兩度提名奧斯卡的挪威女星兼導演麗芙烏曼（Liv Ullmann），以及頒發「歐洲世界電影成就獎」予義大利女導演艾莉絲羅爾瓦雀（Alice Rohrwacher）。



