問鼎新北市長喊出「超越蘇貞昌時代」 對手是否藍白合？蘇巧慧：不重要
民進黨2026年新北市長參選人蘇巧慧，受邀上《新聞觀測站》節目，表示目前正籌組競選團隊，「對手是誰，不是重點」，重要的是400萬市民的認同，力拼選票過半，要「超越蘇貞昌時代」。一天跑15個行程的蘇巧慧也透露，正式被徵召後，自己像是穿著等等、有不少的調整，但有唯二堅持不能變的，都在《新聞觀測站》節目獨家亮相。
(蘇巧慧完整受訪影音內容，請往下見文章後列表。)
立委(民)蘇巧慧 vs. 主持人劉方慈：「我本來想說球鞋不會被照到，所以沒關係，繼續保持著球鞋，結果是妳第一個注意到的反而是我的球鞋！」
套裝配球鞋上專訪節目，蘇巧慧拚2026新北市長選戰，平均一天跑15個行程，身上配備得讓行動自如，還要能撫慰疲勞！
立委(民)蘇巧慧：「妳看這枝筆！我的...」
主持人劉方慈：「妳特別喜歡皮卡丘嗎？我覺得皮卡丘其實就是一個很有精神、黃色的，總是充滿了電力，充滿了活力，其實是... 累的時候看到皮卡丘還滿開心的。」
為什麼累？原來每天跑行程，光是待車上的時間就花5小時，為了10分鐘的儀典或活動行程，得花半小時或一小時的車程前往，不過即使新北市幅員遼闊，29個行政區蘇巧慧都已經摸到透。
立委(民)蘇巧慧：「以金山為例子，地瓜是金山的特產，可是妳知道嗎？其實金山在山上，所以它順著水流下來，它的土會不一樣。它的土在上面的時候鬆鬆的，這種土適合種地瓜，所以上游種了地瓜。可是下游已經變成很細的土，甚至是可以把水捧著，就像水窪一樣，這種濕地會種什麼？茭白筍。所以一個金山至少就有兩種農作物，叫做適地適種，可是這樣子的金山，有被更多人認識嗎？其實可能還沒那麼足夠，它缺乏的是城市行銷。」
每一區的聲音，都應該被聽到，讓偏鄉特色被看見，鄉鎮升級，城市減壓，達到區域均衡，是蘇巧慧第一個政見。現任新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川、民眾黨主席黃國昌都表態參選，是否「藍白合」？也還是未知數。
立委(民)蘇巧慧：「每一個候選人都不是白紙，我們都有過去，包括了我們出生在什麼樣的家庭？什麼樣的成長背景？還有我們服務公職了之後，在這一段公職的期間，做了哪一些表現？你是否一直一直能夠讓你的選民、讓所有要投你票的人認為說，"這個人確實是堅持理想，這個人確實是他的手段、方式是我可以接受的"，你來評價，最後你再看看，他提出的未來，跟你想要的未來是不是一樣的？我覺得台灣的選舉應該可以成熟到這樣的程度。」
主持人劉方慈：「會不會也很忌憚、不喜歡所謂抹黑，比較不乾淨的選戰？」
立委(民)蘇巧慧：「只要你不打髒球，不打假球，我覺得大家就是規規矩矩來比賽，你會得分，我就得得比你高，你要攻擊，我就會防守。」
被問到新北市選民結構平均藍大於綠，蘇巧慧強調：「我最重要的是我自己，自己的狀態、政績、成績，和我對未來想做的事情，我提出來的這些方向、想像大家是不是認同，我爭取的是400萬人(市民)過半的認同，所以我等於是自己和自己比，對手是誰，我覺得不是我的重點。」
對手是誰，不是重點，蘇巧慧正向政、業界各領域人士請益中，積極籌組人馬，身為老縣長的女兒，競選團隊會有蘇貞昌的影子嗎？
立委(民)蘇巧慧：「很多人都說"要不要恢復蘇貞昌當縣長時的光榮"？我都說，我們不用恢復，我不會用"恢復"這兩個字，我會"超越"蘇貞昌的時代。」
青出於藍更勝於藍，早早敲戰鼓的蘇巧慧，這仗力拚選票過半。
蘇巧慧專訪1：【新聞觀測站】披綠袍征戰新北市長! 立委蘇巧慧專訪｜完整版｜劉方慈主持｜2025.12.6
蘇巧慧專訪2：【新聞觀測站精華】李四川表態參加初選後續？失言挨轟？蘇巧慧在專訪火速回應對手作為！
蘇巧慧專訪3：蘇巧慧問鼎新北市長 直言要「超越蘇貞昌時代」
蘇巧慧說只看自己的表現，對手是誰不是重點。(圖/民視)
新北市選民結構藍大於綠，蘇巧慧回應每位候選人皆非白紙，台灣選舉應已成熟到能檢視候選人表現與手段來決定投票。(圖/民視)
原文出處：問鼎新北市長喊出「超越蘇貞昌時代」 對手是否藍白合？蘇巧慧：不重要
更多民視新聞報導
高虹安條款？「助理費除罪化」惹議 吳靜怡：國會助理變藍白免洗筷
黃國昌嗆封鎖小紅書「民主沉淪」 綠揭民眾黨提案打臉：轉變令人震驚！
藍白還能合作？民眾黨確定派「他」選嘉義市長 預計「這時」徵召
其他人也在看
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 39 分鐘前 ・ 3
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 8
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 13
傳離婚宥勝7個月！慈惠疑搬家「開啟新生活」 現況曝
男星宥勝（王宥勝）2023年捲入性騷風波後，今年4月宣布永久退出演藝圈，並將所有社群關閉。沒想到5月傳出他與老婆慈惠離婚，身分證配偶欄已經空白，但夫妻倆至今未做出回應，而慈惠7日在社群更新近況，吐露「在新的城市開啟新生活」，疑似準備搬離原居住地。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 6
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 9
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 1057
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 80
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 151
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 22 小時前 ・ 222
吳建豪露面了！才遭爆瘦到臉凹脫相 47歲「驚人真面目」曝光
F4成員吳建豪日前在社群曬出一張電梯自拍照，暴瘦模樣引發網友熱議，健康狀況也令人憂心。近來言承旭、吳建豪、周渝民攜手天王周杰倫、五月天阿信推出單曲〈恆星不忘Forever Forever〉，吳建豪7日晚間難得加入阿信直播，他的真實狀態也隨之曝光。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 11
台積電亞利桑那廠獲利暴跌！數千晶片報廢 研調揭美國製造「真實內幕」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體研究機構《SemiAnalysis》最新撰文指出，台積電美國亞利桑那廠在供應鏈成熟度、人才與設備維護能力等面向均不如台灣...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 178
驚傳退選？受孩子校園事件影響 賴瑞隆下午2時30分重大說明
有意角逐明年高雄市長選戰的民進黨立委賴瑞隆的兒子涉嫌校園多次霸凌，且還曾疑似有不雅舉動，學校因此通報性平調查，引發高度爭議，事件持續發燒，外傳賴有意退選。對此，賴瑞隆今（7日）下午2時30分將對外說明。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 219
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 23 小時前 ・ 443
納豆當爸了！ 依依做1年試管成功⋯聽到醫生宣布當場爆哭
納豆、依依相差11歲，當時納豆身體出狀況，是依依機靈的反應救了他一命，也因為這樣讓他認定一定要把對方娶回家，今年2人5月補辦婚禮，當時便透露要積極做人，8日依依宣布好消息，「我懷孕了！我們有小寶寶了！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前 ・ 42
清潔隊員「貪污」兩樣情…他拿走廢棄辦公椅自己用！一、二審全無罪
台北市環保局黃姓清潔隊員將殘值只剩32元的回收電鍋，轉贈給拾荒婦，犯貪污罪一審遭判3個月有期徒刑，緩刑2年，褫奪公權1年；引起社會譁然，然而，各界對這類「貪污」行為，看法不一；距今6年前，也曾有清潔員把廢棄的辦公椅搬回己用，遭同樣檢方依貪污罪起訴，然而，法院一、二審都判他無罪，兩者成罪原因，處境大不相同。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 103
道奇準備大撒幣挖虎王！可能創下超越山本由伸史上投手最大合約
體育中心／綜合報導道奇隊正在醞釀一筆重磅交易！他們正積極運作，試圖交易底特律老虎賽揚左投「新虎王」史庫柏（Tarik Skubal），有可能以「一換五」完成這筆大交易。FTV Sports ・ 6 小時前 ・ 9
本週首波冷空氣到！今變天降溫炸雨 這天迎「入冬最強冷氣團」10℃急凍
今（8）日東北季風增強、明（9）日東北季風影響，氣象署提醒，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；東北部及大臺北地區、基隆北海岸有陣雨，有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 發起對話
48歲潘慧如從泡芙人→體脂19％，營養師曝光「飲食原則」，照著吃1週瘦超快！
天生條件好的人就真的永遠吃不胖嗎？其實隨著年紀上升，即使是天生瘦、代謝佳的人，也可能遇到身材逐漸走樣的困擾！演員潘慧如過去給人的印象就是「瘦子」、「比例好」，但她坦言 40 歲後就算少吃、狂運動，體態女人我最大 ・ 8 小時前 ・ 3
男露營完手掌現紅斑 就醫竟確診「二期梅毒」！醫示警：症狀千變萬化
一名年輕男子日前發現手掌上出現很多紅紅的斑點，以為是一個月前去露營被蟲咬到，自己擦了藥都沒有改善，豈料他就醫抽血後發現，竟然確診了「二期梅毒」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 36