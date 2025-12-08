民進黨2026年新北市長參選人蘇巧慧，受邀上《新聞觀測站》節目，表示目前正籌組競選團隊，「對手是誰，不是重點」，重要的是400萬市民的認同，力拼選票過半，要「超越蘇貞昌時代」。一天跑15個行程的蘇巧慧也透露，正式被徵召後，自己像是穿著等等、有不少的調整，但有唯二堅持不能變的，都在《新聞觀測站》節目獨家亮相。

(蘇巧慧完整受訪影音內容，請往下見文章後列表。)

立委(民)蘇巧慧 vs. 主持人劉方慈：「我本來想說球鞋不會被照到，所以沒關係，繼續保持著球鞋，結果是妳第一個注意到的反而是我的球鞋！」

套裝配球鞋上專訪節目，蘇巧慧拚2026新北市長選戰，平均一天跑15個行程，身上配備得讓行動自如，還要能撫慰疲勞！

立委(民)蘇巧慧：「妳看這枝筆！我的...」

主持人劉方慈：「妳特別喜歡皮卡丘嗎？我覺得皮卡丘其實就是一個很有精神、黃色的，總是充滿了電力，充滿了活力，其實是... 累的時候看到皮卡丘還滿開心的。」

為什麼累？原來每天跑行程，光是待車上的時間就花5小時，為了10分鐘的儀典或活動行程，得花半小時或一小時的車程前往，不過即使新北市幅員遼闊，29個行政區蘇巧慧都已經摸到透。



立委(民)蘇巧慧：「以金山為例子，地瓜是金山的特產，可是妳知道嗎？其實金山在山上，所以它順著水流下來，它的土會不一樣。它的土在上面的時候鬆鬆的，這種土適合種地瓜，所以上游種了地瓜。可是下游已經變成很細的土，甚至是可以把水捧著，就像水窪一樣，這種濕地會種什麼？茭白筍。所以一個金山至少就有兩種農作物，叫做適地適種，可是這樣子的金山，有被更多人認識嗎？其實可能還沒那麼足夠，它缺乏的是城市行銷。」

每一區的聲音，都應該被聽到，讓偏鄉特色被看見，鄉鎮升級，城市減壓，達到區域均衡，是蘇巧慧第一個政見。現任新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川、民眾黨主席黃國昌都表態參選，是否「藍白合」？也還是未知數。

立委(民)蘇巧慧：「每一個候選人都不是白紙，我們都有過去，包括了我們出生在什麼樣的家庭？什麼樣的成長背景？還有我們服務公職了之後，在這一段公職的期間，做了哪一些表現？你是否一直一直能夠讓你的選民、讓所有要投你票的人認為說，"這個人確實是堅持理想，這個人確實是他的手段、方式是我可以接受的"，你來評價，最後你再看看，他提出的未來，跟你想要的未來是不是一樣的？我覺得台灣的選舉應該可以成熟到這樣的程度。」

主持人劉方慈：「會不會也很忌憚、不喜歡所謂抹黑，比較不乾淨的選戰？」

立委(民)蘇巧慧：「只要你不打髒球，不打假球，我覺得大家就是規規矩矩來比賽，你會得分，我就得得比你高，你要攻擊，我就會防守。」

被問到新北市選民結構平均藍大於綠，蘇巧慧強調：「我最重要的是我自己，自己的狀態、政績、成績，和我對未來想做的事情，我提出來的這些方向、想像大家是不是認同，我爭取的是400萬人(市民)過半的認同，所以我等於是自己和自己比，對手是誰，我覺得不是我的重點。」

對手是誰，不是重點，蘇巧慧正向政、業界各領域人士請益中，積極籌組人馬，身為老縣長的女兒，競選團隊會有蘇貞昌的影子嗎？

立委(民)蘇巧慧：「很多人都說"要不要恢復蘇貞昌當縣長時的光榮"？我都說，我們不用恢復，我不會用"恢復"這兩個字，我會"超越"蘇貞昌的時代。」

青出於藍更勝於藍，早早敲戰鼓的蘇巧慧，這仗力拚選票過半。

蘇巧慧說只看自己的表現，對手是誰不是重點。(圖/民視)

問鼎新北市長喊出「超越蘇貞昌時代」 對手是否藍白合？蘇巧慧：不重要

新北市選民結構藍大於綠，蘇巧慧回應每位候選人皆非白紙，台灣選舉應已成熟到能檢視候選人表現與手段來決定投票。(圖/民視)

