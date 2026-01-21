問鼎餐飲股王 饗賓明登興櫃

餐飲股新股王誕生！國內自助餐buffet龍頭饗賓餐旅正式跨入資本市場，預計23日正式登錄興櫃，認購價格為每股300元，問鼎餐飲類股最高價，董事長陳毅航喊話，將聚焦高價值品牌經營、策略整合與通路合作，長期目標是打造饗賓集團成為「餐飲業的LVMH」。

饗賓目前有12個餐飲品牌，包括全台最貴自助餐「饗A Joy」與遍布全台的饗饗、旭集、饗食天堂、開飯川食堂、饗泰多等99店，橫跨「百匯」與「單點」兩大餐飲型態，並以「精品」與「人氣」雙軸定位深耕市場，預計今年再新增15至20家門市，持續擴大品牌影響力。

饗賓集團在民國105年就訂出「營收破百億就上市」的目標，疫情期間並未裁員，故疫後能快速展店，114年已達117億元，4年內成長超過3倍，較原訂目標提前達陣，前11個月稅後純益6.85億元，每股稅後純益（EPS）11.63元，發揮規模經濟優勢，也展現強勁營運動能。

饗賓去年全年來客數突破1155萬人次，近年積極耕耘會員經濟，「iEAT」會員數超過335萬人，會員營收貢獻占比高達65％，顯示高品牌價值與高顧客滿意，持續朝VP值（價值與價格的最佳平衡）經營模式邁進。

陳毅航表示，饗賓正職員工約4200人，占比達85％，平均年資超過3.5年，相較於傳統餐飲業流動率低，饗賓也訂下116年挑戰店經營者年薪200萬元、員工平均年薪60萬元目標，希望將餐飲業過往的「高工時、高勞力」，逐漸轉變為「高價值、高待遇」的產業。

陳毅航表示，饗賓定位為高價值、高成長的餐飲品牌創新企業，致力翻轉傳統餐飲思維，也高度重視企業文化、人才資產、品牌資產、管理系統與基礎建設，並積極打造「餐飲IT企業」，建置食安檢驗室、青埔中央廚房與嘉義食材中心，建構高效能供應鏈。