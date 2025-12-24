問「陳菊走了」挨罰 王鴻薇修社維法：善意並查證者不罰

國民黨立委王鴻薇。 圖：黃建豪／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 社會秩序維護法第 63 條「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」，得處 3 日以下拘留或新臺幣 3 萬元以下罰鍰，屢屢引發爭議。日前民眾問「陳菊走了？」也遭罰，但最後被簡易法庭撤銷。國民黨立委王鴻薇提出修法，明確規定「足以影響」的範圍，並新增以善意發表言論並經查證者，不罰。

監察院長陳菊 2024 年底中風住院，陳姓民眾 2025 年 4 月 22 日在PTT 八卦版發文提及「陳菊走了？」、「陳菊剛剛過世了？？真的假的？？」貼文，引發社會高度關注，經警獲報循線查悉上情，因認被移送人涉違反《社會秩序維護法》第 63 條第 1 項第 5 款規定，被高雄市政府警察局三民第一分局依法移送裁罰。

廣告 廣告

但高雄地院簡易庭於 5 月 16 日裁定，法院受理違反社維法案件，除本法有規定者外，準用刑事訴訟法規定。所謂散佈乃散發傳佈於公眾之意，而謠言應係指缺乏證據或事實基礎之不實言論；足以影響公共安寧，則係不確定法律概念，解釋上須達到所散佈謠言足以使聽聞公眾心生畏懼、恐慌、激憤等心理狀態，或因而採取不理性行為舉止，始足當之。

法官認為，被移送人於警詢時堅決否認有何散佈謠言行為，辯稱：伊僅是單純想詢問此事真實性，始會發布系爭貼文，且伊已於貼文後約半小時即請求八卦版版主將之刪除，故該貼文不可能影響社會安寧等語。

法官表示，移送機關雖引網路新聞資料，主張引起社會高度關注及多位民眾留言。然關於網路報導或該貼文內留言，充其量僅能認為系爭貼文固然引起社會高度討論或關注，但不足以擴張解釋認為該貼文已使閱覽者產生畏懼、恐慌或激憤等負面心理，或有因此採取不理性行為舉止，而有影響公共安寧情形，亦與規定要件有間，不得據此裁罰。

另外，台大教授蘇宏達 2019 年也曾發文表示，「是誰，在封殺台灣人的言論自由？我被政府查水表的親身經歷」文章表示，去年他在臉書批評國立故宮博物院政策，被控違反《社會秩序維護法》，雖已過了社維法追溯期，調查局仍要求警察局約談。後來，因民進黨提名林智堅桃園市長候選人，林的台大國發所碩士論文抄襲學倫案，蘇宏達擔任審定委員會召集人，林智堅申請要求迴避，蘇宏達當年遭《社違法》調查一事，又再度引發社會討論。

國民黨立委王鴻薇、謝龍介、林沛祥等提案，認為《社會秩序維護法》第 63 條第 1 項第 5 款「散佈謠言，足以影響公共之安寧者。」構成要件過於簡略，致使近來警察機關移送法院審理後絕大多數裁定不罰，因此，提出修正案。並排入本週五院會報告事項。

原第五款規定，「散佈謠言，足以影響公共之安寧者。」但修正條文新增為，「散佈謠言，足以影響國家安全及國防、選舉及罷免、社會經濟、民生、醫療、金融、災害等事項之公共秩序或社會安寧者。」另外，也增定「前項第五款，以善意發表言論，依行為人之能力經相當查證者，不罰。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

藍白持續杯葛總預算 林月琴示警：生育給付PLUS、育嬰留停全停擺

國民黨民調不升反降 前藍委示警：黨中央不檢討選舉恐大敗