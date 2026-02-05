問A答B掩蓋事實？陳培瑜再轟李貞秀：假離婚、財產申報說清楚

質疑李秀貞假離婚 陳培瑜：什麼樣的離婚協議 前夫願意做這件事。資料照

民眾黨新就任不分區立委陸配李貞秀國籍爭議，立法院民進黨團書記長陳培瑜今質疑李貞秀假離婚，可能是夫妻倆對財產公開有疑慮，「到底是什麼樣的離婚協議，前夫願意讓妳的新創公司登記在他的診所？」

被問到李貞秀是否為假離婚逃避財產申報？陳培瑜說，她每年都要申報財產，丈夫和未滿18歲的小孩名下的財產只剩下一塊錢都要申報，這是身為民代最重要對於國人的責任。

陳說，之所以質疑李貞秀假離婚，因為她在財產申報上恐有疑慮，當夫妻若還有婚配關係，李擔任立委的兩年當中，是否對金流、帳戶要公開透明？這些都是合理懷疑。

陳培瑜指出，無論是護照、通行證、入台證、大通證，都無法說明李貞秀為何沒有在就職前放棄國籍，難道在黃國昌辦公室實習兩年都沒有努力過？李貞秀不要再放煙霧彈、問A答B、掩蓋事實。

