問A答B掩蓋事實？陳培瑜再轟李貞秀：假離婚、財產申報說清楚
民眾黨新就任不分區立委陸配李貞秀國籍爭議，立法院民進黨團書記長陳培瑜今質疑李貞秀假離婚，可能是夫妻倆對財產公開有疑慮，「到底是什麼樣的離婚協議，前夫願意讓妳的新創公司登記在他的診所？」
被問到李貞秀是否為假離婚逃避財產申報？陳培瑜說，她每年都要申報財產，丈夫和未滿18歲的小孩名下的財產只剩下一塊錢都要申報，這是身為民代最重要對於國人的責任。
陳說，之所以質疑李貞秀假離婚，因為她在財產申報上恐有疑慮，當夫妻若還有婚配關係，李擔任立委的兩年當中，是否對金流、帳戶要公開透明？這些都是合理懷疑。
陳培瑜指出，無論是護照、通行證、入台證、大通證，都無法說明李貞秀為何沒有在就職前放棄國籍，難道在黃國昌辦公室實習兩年都沒有努力過？李貞秀不要再放煙霧彈、問A答B、掩蓋事實。
快訊／當天才做完健檢！馬如龍兒子家中跌倒猝逝 享年49歲
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台灣資深藝人馬如龍（黃政雄）於2019年因肺腺癌而病逝，享壽80歲。同年，其外孫黃博鈞因車禍事故身亡；今（3）日馬如龍的四...
具俊曄親背癱瘓隊友來看大S！墓前「深情舉動」曝光 秒逼哭他
大S紀念雕像揭幕儀式在2日完成，當天雖然下起雨來，不過家屬以及好友們依舊現身金寶山見證，其中，曾與具俊曄組團「酷龍」的姜元來即使行動不便，也飛來台灣參加，事後，他透過社群分享去年（2025）祭拜大S的情景。蔡佩伶報導
曾被痛批對袁惟仁不聞不問！袁融澄清曝真相 被奶奶拒絕探視
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導「小胖老師」袁惟仁2日傳出離世消息，享年57歲。其實袁惟仁自2018年於上海跌倒引發腦溢血後，身體狀況早就大不如前，後來又...
從業以來最難受！韓媒金寶山守3天 1關鍵原因「放棄訪問具俊曄」
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間因感染流感引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意。南韓節目《名人生老病死的秘密》也製作特輯來台跟拍具俊曄行程並曝光大S病故的時間軸，內容逼哭觀眾也讓收視率創下新高。
富商男友被通緝！吳佩慈現身墓園揭姐妹對話 生四胎不婚認了曾被大S「唱衰感情」
大S離世一年，在金寶山墓園舉辦紀念雕像揭幕儀式，許多親友都到場，消失已久的吳佩慈也現身，4日晚間更罕見在社群發文，分享與大S姐妹談心內容，兩人還一度想「多元成家」。
袁惟仁作品版權早賣斷 陶晶瑩點名曝「眾星友」金援8年不間斷
資深音樂人「小胖老師」袁惟仁2月2日在家中辭世，享年59歲，消息傳出後，演藝圈震驚不捨。多年好友陶晶瑩近日在電台節目《陶色新聞》中回憶，得知好友病逝的噩耗當下情緒潰堤，坦言至今難以接受。
韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」 衝機場路上心臟驟停
大S於2025年1月29日與家人前往日本旅遊，抵達後不久即出現高燒、全身痠痛等症狀。她當時判斷只是旅途勞累，認為只要讓身體暖和便能改善，因此嘗試在飯店泡溫泉。然而，此舉反而使原本患有心臟疾病的大S血管壓力急遽上升，被視為導致病情快速惡化的關鍵原因之一。隨後大S被緊...
鄭麗文談「我們是中國人」 蔣萬安直言：我是台灣人
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導國民黨主席鄭麗文近日在接受《經濟學人》專訪時，針對兩岸關係與身分認同提出一系列看法，引發社會討論與政治圈關注。她不...
曾估剩3個月命！陳文茜抗癌現況曝光 「坐輪椅當飛鳥」嘆：別辜負當下
67歲的資深主持人陳文茜歷經多年抗癌煎熬，她罹患黑色素癌第4期後病情一度惡化，醫師曾悲觀推估「僅剩3個月壽命」。不過她並未放棄治療，積極配合免疫療法，持續與病魔對抗。
就是戒不掉！鍾欣凌「被醫師放棄」女星勸她為小孩想
具俊曄授權「完整還原」大S生前搶救時間線：永遠不要忘記她
藝人大S（徐熙媛）2025年病逝，享年48歲，逝世滿一周年，除了丈夫具俊曄為她設計的紀念雕像、近期正式揭幕，南韓節目《名人生老病死的秘密》也首度完整還原了大S病逝前幾日的詳細時間軸。製作單位透露，相關內容是由具俊曄授權，為的是希望所有愛大S的人，請永遠不要忘記她。
長期遭外貌攻擊！DJ SODA控「留言多來自台灣」心碎點名這粉專
南韓DJ SODA擁有甜美臉蛋和反差的火辣身材，IG、臉書粉專累積破千萬人追蹤，在台灣也擁有高人氣，不過日前她突然在社群上發文，指出自己長期受到外貌的批評，且大部分的評論「來自台灣」，讓她也忍不住問，當初說她漂亮、但現在卻反過來用臉來嘲笑，「改變的人不是你們嗎？」
馬如龍49歲兒死因出爐！家屬無意見 親姊悲嘆：都是意外
【緯來新聞網】資深藝人馬如龍2019年離世，他的49歲兒子黃人龍本月2日在家中跌倒後昏迷，送醫搶救不
許瑋甯才是演藝圈真正「零負評女神」！好友一段話揭她私下模樣，網友全看哭
陳薇形容她是一種「妳什麼都還沒說，她就已經在那裡」的人。那些聽起來平凡的陪伴，其實最難複製—失戀時在大馬路上陪著哭、朋友需要專訪時大方分享對幸福的理解，甚至只是想來場兩天一夜的小旅行，她也能帥氣地拎包就出發！沒有戲劇化橋段，卻全是能被時間驗證的義氣，也讓外...
高鐵桌板誰該收？網紅怒嗆乘客「沒手沒眼睛」慘遭炎上挨轟：巨嬰
YouTuber泰辣近日搭乘台灣高鐵時，因怒罵一名中年男乘客而遭網友炎上，批評他行為失控、情緒過激。當時該名男乘客欲進入靠窗座位，坐在走道側的泰辣，桌板上已擺有食物與咖啡。他起身讓位時，雙手拿著物品無法自行收起桌板，便以眼神示意男乘客協助收起。不料對方毫無反應，泰辣因此情緒失控，當場怒嗆：「是沒有手還是沒有眼睛？要不要叫你媽媽來幫你扶？」蔡維歆
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」思亡妻 姜元來揭鼻酸一幕
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意，「酷龍」成員姜元來雖然行動不便也飛來台灣參加，透露具俊曄在休息室痛哭，並在紙上寫滿「徐熙媛」、「熙媛啊」，讓人看了鼻酸。
袁惟仁病逝！女兒1月初見最後一面 「我很愛爸爸」吐遺憾
「小胖老師」袁惟仁2日證實離世，享年57歲，但過去時間因健康問題臥病7年多，也與前妻離婚長達10年，期間兒女都由前妻照顧，他則由姊姊、媽媽照料。不過，女兒袁融（梓蛋）事後透露上個月有到台東探望，並吐露與爸爸的遺憾。
王心凌吳克群「同車返家」全被拍！曖昧19年爆熱戀 雙方回應了
吳克群與王心凌曖昧情傳19年，去年9月被爆料在上海、台北同進同出，女方事後僅低調表示「有很多好的朋友，工作是我最親密的伴侶」，並未正面回應。未料，兩人今（4）日又被爆聚餐後同車返回香閨，雙方經紀公司也回應了。
趙露思素顏辦證採檢糞便 驚恐直呼：那根棉籤轉兩圈太崩潰
陸劇女神趙露思早前在海南三亞擺攤賣雞蛋糕被認出來，如今她的擺攤Vlog影片終於正式曝光。為了在三亞夜市合法擺攤賣家鄉味蛋烘糕，她身體力行帶著團隊衝去衛生單位體檢。沒想到這場女神的日常，竟在「糞便採檢」環節徹底崩壞。
po文感謝具俊曄為大S設計雕像 小S提媽媽的心：洞應該被填滿了
女星大S（徐熙媛）離世滿一週年，丈夫具俊曄為她設計了「熙媛的永恆軌道」紀念雕像，並於昨（2）日正式對外揭幕。相關畫面曝光引發熱議，小S（徐熙娣）今（3）日po文，感謝姊夫具俊曄為姊姊設計了一個這麼美的雕像，「當我媽看到大S的雕像時，她說：寶貝，妳重生了！相信我媽今天的心，洞應該被填滿了」。