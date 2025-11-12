問A答B！擴大中國留學生赴美計畫讓MAGA派分裂 川普扯法國不比中國好

編譯張渝萍／綜合報導

福斯新聞10日晚播出美國總統川普的專訪，內容專攻「讓美國再次偉大」（MAGA）派對川普現有政策的疑慮，包括60萬中國留學生赴美計畫、選民對經濟負擔的焦慮等等。

美國CNN報導指，相較過去福斯新聞對川普的專訪，主持人往往過於恭敬、不會有太多挑戰性提問，這次的主持人英格拉漢（Laura Ingraham）的提問不但具策略性，還特別點出MAGA派陣營的分歧點，讓川普有些措手不及。

英格拉漢專訪凸顯川普政策引發的支持者內部矛盾。（圖／翻攝畫面）

擴大中國留學生計畫引MAGA擔憂間諜風險

綜合CNN、《獨立報》與法新社報導，川普（Donald Trump）堅持推動讓超過60萬名中國大學生赴美就讀的計畫，根據這項計畫，美國政府將在未來兩年內將發給中國學生的年度簽證數量提升至60萬張，較目前的30萬張翻倍。

此計畫讓MAGA內部引發兩極反應，英格拉漢（Laura Ingraham）在她的節目《The Ingraham Angle》中質問川普，直指「許多 MAGA 支持者對這項計畫並不開心」。

然而，川普對批評一概不理，聲稱：「我比任何人都更了解 MAGA 想要什麼。」川普還認為，他這項計畫將防止「美國一半大學倒閉」，「是啊，但妳也知道，如果沒有這些學生，傳統黑人學院與大學（HBCUs）都會倒閉。」

但主持人英格拉漢並未馬上買單，而是反駁如此一來，美國就等於「仰賴中國」才能維持大學體系運作。但川普僅簡短回應說，他希望「能與世界各國和睦相處」。

川普：法國人不一定比中國人好

英格拉漢仍不放棄進一步追問：「他們可不是法國人，他們是中國人，他們在監視我們，竊取我們的智慧財產。」

想不到川普並未針對可能的中國間諜一律回答，竟將矛頭轉向美國親密盟友之一法國。川普問：「妳覺得法國人比較好嗎？」英格拉漢則回：「是的。」

接著川普回：「真的嗎？我可不太確定。我們和法國有很多問題，他們對我們的科技產品徵收非常不公平的稅。妳知道嗎？他們對美國商品課 25% 的稅。」

川普對於英格拉漢的攻勢採取問A答B的方式應對，且被問及自己前後矛盾的政策讓MAGA陣營出現分裂時，川普辯：：「MAGA 是我的主意……比任何人都了解MAGA想要什麼，而MAGA想看到我們的國家繁榮。」

然而，川普擴大中國學生簽證數量至60萬的計畫，已動搖了他原本堅定的「美國優先」支持基礎。

共和黨內反對聲浪高

根據《佛羅里達政治》（Florida Politics）報導，共和黨籍的佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）就批評這項政策，他認為：「相當比例的中國學生受到中共（CCP）指使」，並質問：「當我們還有自己的人民需要照顧時，為什麼要引進外國勞工？」

《華盛頓觀察家報》（Washington Examiner）報導，多位議員再次呼籲撤回總統與中國的經貿協議，理由是這對國家安全構成威脅。

共和黨籍的眾議員哈里斯（Mark Harris）就說：「與我們的頭號外國對手打交道時，我們應該謹慎行事。過去一年，許多仇視美國的學生已在大學校園中現形，一次又一次地證明，在美國讀書是一種特權，而不是權利。」

哈德遜研究所（Hudson Institute）學者索伯利克（Michal Sobolik）也指控中國共產黨「利用中國學生竊取美國研究成果」，藉此「利用我們開放的教育制度，在美國本土箝制中國公民的言論自由」。

至於支持者則主張這項政策將為美國大學帶來財務收益。根據卡托研究所（Cato Institute）研究人員發布的聲明，川普的計畫可能帶來「直接財務影響高達321億美元」，並認為「間諜風險被過度誇大」。

無視選民經濟擔憂 川普：都是民主黨詐術

不只中國留學生議題讓MAGA支持者不滿，經濟因素也是重點之一。

英格拉漢提到選民對生活負擔感到焦慮，這個情況也可反映在上周的地方選舉民主黨大勝的結果上。英格拉漢表示，某些價格確實「降了很多」，但「其他東西，如您所說，卻漲了上去。」

她接著問道：「這是選民對經濟的錯覺問題嗎？還是共和黨在國會或政策上需要做得更多？」但川普認為這主要是「觀感問題」，並說：「這完全是民主黨人的詐術。」

但英格拉漢顯然不接受這個說法，她指出拜登過去也曾因「說事情很好但實際並不好」而遭到批評。之後英格拉漢更直接問：「為什麼人們會說他們對經濟感到焦慮？為什麼會這樣說？」

想不到川普直接否認問題的前提，「我不覺得他們有那樣說，我認為那些民調是假的。我們擁有史上最好的經濟。」

主持人英格拉漢不會對川普回應馬上買單，而是繼續追問。（圖／翻攝畫面）

50年房貸計畫讓MAGA支持者怒

而「50年房貸」新政策也在這次訪問中有火花。先前聯邦住房金融局（FHFA） 局長普爾特（Bill Pulte） 證實，在川普示意下，政府正研擬50年房貸方案以降低購屋者還款負擔。英格拉漢就指出，這項構想「激怒了您的MAGA支持者」，並說「MAGA陣營出現明顯反彈」，認為這是「送給銀行的大禮，只會延長美國人真正擁有房屋的時間」。

然而川普對這問題不以為然，他表示，50年房貸「根本不算什麼大事，我是說，從40年變成50年……」英格拉漢立即糾正他：「是從30年變成50年。」

川普接著說：「這只意味著每月繳得更少、繳得更久而已。這不是什麼關鍵因素。也許有點幫助，但問題在於那是拜登搞的。」接著川普又繼續抨擊拜登。

CNN分析認為，這次專訪透過英格拉漢「溫和但具有策略性」的提問，針對MAGA派內部矛盾要求川普回覆，讓這次專訪不同福斯新聞的節目通常過於恭敬、不敢挑戰，而是技巧性地為共和黨支持者的擔憂發聲，也讓這次訪問更有新聞點。

