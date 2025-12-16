啟動倉儲動能與企業成長無縫接軌！神助物流設備「重型移動貨架系統」實現極致空間效益

（生活中心／綜合報導）貨架系統是倉庫管理與規劃中不可或缺的核心設備，優良的規劃能顯著提升空間利用率與作業效率，進而為企業節省成本並創造整體效益。神助物流設備專注於提供高效的儲存方案，旗下的「重型移動貨架系統」具備高儲存量與高品質特色，成為企業優化倉儲空間的最佳選擇。

圖／神助物流設備 提供

結構穩固且相容性高，打造密集儲存標竿 「重型移動貨架系統」是一種高效的密集儲存解決方案。其結構設計精密，主要由支柱組、橫樑、移動底座模組以及電控模組所組成。在貨物儲存方式上，該系統與一般的棧板式重型貨架完全相同，這意味著倉儲人員無需改變既有的作業習慣，即可無縫導入使用。

雙重操作模式，滿足不同作業需求，為了適應多樣化的倉儲環境與預算考量，神助物流設備提供兩種移動操作模式，企業可依需求靈活選擇：

手動移動： 使用方向盤進行操作，方法簡單直觀，操作人員不需要經過專門的技術培訓即可輕鬆上手。

電動移動： 通過先進的電動控制系統操作，能夠快速而精確地移動貨架，不僅顯著提高操作效率，更能將儲存密度最大化。

圖／神助物流設備 提供

整合主被動防護，兼顧抗震與安全性，在追求高效率的同時，安全性始終是神助物流設備的首要考量。該系統結合了主動和被動保護措施，除了操作方便並能快速打開通道外，更具備一定的抗震性能，確保在頻繁移動或遭遇外力時，結構與貨物皆能保持穩定安全。

精準對應產業痛點，廣泛應用於關鍵領域，重型移動貨架系統專為解決空間難題而生，特別適用於符合以下條件的倉儲情境：

庫存品項多、出入庫頻率較低。 儲存空間成本高昂，需極大化坪效。 可按巷道順序進行出入庫作業的倉庫。

圖／神助物流設備 提供

憑藉優異的空間規劃能力，該系統已廣泛應用於電子業、醫療生技業、低溫物流業、肉品批發、食品業以及連鎖體系上游等行業倉庫。對於想要充分利用存儲空間的企業而言，神助物流設備的工廠貨架解決方案，將是您提升競爭力的堅實後盾。

原始文章：https://rack104.com.tw/14413/

