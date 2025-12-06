啟動健康城市新紀元！市立老人復健綜合醫院開幕 聚焦三大核心開創醫療新時代
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】臺中市立老人復健綜合醫院(委託財團法人中國醫藥大學興建經營)(下簡稱市立醫院) 今（6）日正式舉行開幕典禮，象徵臺中正式邁入全齡健康照護與智慧醫療新時代。市立醫院自111年由臺中市政府以BOT案委託財團法人中國醫藥大學興建與經營，聚焦「智慧醫療、醫養合一、全齡照護」三大核心理念，歷經三年推動，於今年9月營運啟用，結合醫療專業與長照資源，致力提供大台中市民全方位的健康照護服務。開幕儀式由臺中市長盧秀燕、臺中市議會副議長顏莉敏、立法院副院長江啟臣、衛生福利部部長石崇良、及中國醫藥大學暨醫療體系董事長蔡長海共同主持，中央、市府、民意代表及各界嘉賓約300人蒞臨，見證台中首座市立醫院正式啟航，公共醫療建設邁入新紀元。
臺中市政建設與醫療發展重大里程碑
臺中市長盧秀燕致詞時表示，北屯與山線地區人口近年快速成長，但過去醫療資源相對不足，原建物亦屆齡逾30年、並有耐震疑慮，市府決議超前部署、重建與整合資源，方有今日成果。市長指出，本案為臺中史上規模最大醫療BOT案，由中國醫藥大學投入超過157億元打造，歷經疫情仍未停工，最終於今順利啟航。她強調，市立醫院以北院急重症與急性後期醫療為主，南院區布局長照與社區服務，並導入智慧建築、黃金級綠建築與低碳規劃，形成急救至長照銜接的完整照護鏈，為臺中打造 「醫養合一・智慧綠能」的新型市立醫療體系。
臺中市議會副議長顏莉敏致詞時表示，感謝臺中市政府與中醫大團隊緊密合作，展現高效率與強大執行力，讓市立醫院得以如期開幕、造福市民。她指出，醫院秉持服務市民的初心，以親民的掛號費用提供優質醫療服務，讓民眾能就近看診，享有安心、便利且完善的照護。
中央肯定 與「健康台灣×長照3.0 ×智慧醫療」政策全面對位
立法院副院長江啟臣表示，臺灣已全面進入超高齡社會，長照與慢病照護需求逐年攀升，而臺中市立醫院的啟用，象徵中央健康政策、智慧醫療與地方醫療能量的成功接軌落實，呈現從醫療到生活照護一體的全程支持；他強調，健康是市民真正的財富，也是家庭幸福的基礎；市立醫院的成立，不只是實現對市民健康的承諾，更符合臺中市政府推動「幸福宜居城市」的長期願景。
衛福部部長石崇良表示，市立醫院是政府推動「長照2.0」並銜接115年即將上路的「長照3.0」的重要落實據點。藉由整合急性醫療與長期照顧、連結居家及社區服務網絡，並導入智慧照護與精準醫療，建構高齡照護「健康老化、在地老化」的安心環境。他指出，臺中已布建近2,000處長照據點，未來將與市立醫院形成更完整的照護支持體系。今日開幕，不僅開啟臺中醫療建設新頁，也與「健康臺灣深耕計畫」同向前行。
醫養合一、全齡照護 打造最現代的Smart AI Hospital愛寶機器人亮相
中醫大暨醫療體系董事長蔡長海表示，感謝衛福部和臺中市政府的指導與支持，中醫大團隊以醫學中心規格打造市立醫院，園區規模達1,427床、配置十大醫療中心，以「救腦、救心、救急、救命」為使命，提供「以病人為中心」的急重難症高品質醫療服務。同時導入AI智慧醫療、失能族群照護、個人化健康管理，實踐「醫養合一」的全人照護；並引進生成式AI照護機器人「愛寶」，提升照護效率與品質。蔡董事長進一步強調，中醫大團隊深耕臺中多年，我們將市立醫院定位為「全台灣高齡AI醫療的示範醫院」，將持續配合政府政策，與臺中市政府共同攜手，期望打造市立醫院成為「台中市、全台灣、全亞洲」最現代的Smart AI Hospital。
營運迄今展現醫療強度與服務量能
市立醫院自九月營運迄今已展現亮眼成績，包括門診量突破3萬5仟人次、心導管手術突破160例、手術總量累計超過800例，並舉辦逾50場社區衛教活動，目前已開放31個科別，約500名專業醫護人力，滿足北屯與中部山區多元且持續成長的醫療需求。園區佔地4.88公頃，包含老人暨綜合醫療大樓、社區健康大樓、復健長照大樓及行政暨宿舍大樓；全院配置急性一般病床499床、長照床300床與60人日照量能，合併其他特殊床位共達 1,427 床，提供從急性醫療、慢性照護到長照服務的一站式完整照護。
隨著正式開幕，象徵臺中在智慧醫療、醫養合一與全齡照護上邁入新的發展階段，也代表中央長照政策與地方醫療建設順利接軌並穩健落地。展望未來，市立醫院將以醫療專業與智慧科技為核心動能，持續提升照護量能與服務品質，落實讓每位市民都能「醫療可近、照護可續、健康可長」的理念，使民眾在生命各階段皆能獲得更安心、更全面的健康支持；政府、醫療專業與市民共同前行，邁向更永續、更具韌性的健康台灣。
