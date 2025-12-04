啟動健康照護政策轉型 賴清德：將建立國家級醫療資安防護機制

賴清德總統。(資料照片，總統府提供)

為打造「健康台灣」，賴清德總統今天表示，政府已啟動健康照護的政策轉型，讓台灣從以疾病治療為主的醫療模式，升級為以預防和健康促進為主的健康照護。除將建立國家級醫療資安防護機制，研議將「永續發展」納入醫院評鑑，明年「國家感染性疾病資源庫」完工後，更將促進台灣與各國生技領域合作交流。

賴清德今天上午出席中華民國醫師公會全國聯合會轉型醫療國際研討會開幕式，歡迎來自世界各國醫界人士指出，世界醫師會是全球最具代表性的重要醫療專業組織，不僅擁有118個會員國，在國際醫療倫理、醫療培力與全球健康政策上，更具有深遠的影響力。

對於世界醫師會長期支持台灣，在 2021 年正式通過決議，支持台灣參與WHA與WHO周邊合作機制，並在每年WHA前，公開聲明力挺台灣，他代表台灣人民，表達最深的感謝。

作為醫師出身的總統，賴清德表示，他深切了解醫療體系的穩健與否，攸關人民、國家安全與社會韌性。在人口老化、慢性病負擔攀升、疫情威脅等多重挑戰下，打造「健康台灣」，是我們國家的重要政策，促進醫療的轉型與升級，是我們一定要走的方向。

他說明政府的政策方向表示，我們推動各項政策，讓台灣的醫療發展，能夠與時俱進，守護國民的健康。

首先，我們啟動健康照護的政策轉型，善用數位科技與人工智慧，打造一個涵蓋全年齡層、全場域、能主動預警、且能及時介入管理的智慧健康體系，讓台灣從以疾病治療為主的醫療模式，轉型升級為以預防和健康促進為主的健康照護。

其次，因應AI時代的來臨，我們正在推動的「AI新十大建設」，將透過強化AI治理、資安治理和資料治理，來建立國家級的醫療資安防護機制，推動跨院資料互通標準，並且設立AI應用的驗證與責任制度，打造安全、互通且值得信賴的智慧醫療環境。

目前，我們的AI運用，不論是在國際疫情監測、健康存摺、在宅醫療、或是遠距醫療、科技輔具、家醫大平台等方面，都已展現初步成果。

另外，在全球邁向淨零排放的趨勢下，政府已經研議將「永續發展」納入醫院評鑑，並且積極協助醫療院所進行綠色節能、淨零排放，邁向綠色轉型。

至於各界關切的健康資料庫與生物資料庫的運用，賴清德強調，這攸關生技產業的進步發展。台灣近年來除了積極修法，為生技產業提供法規支持，明年「國家感染性疾病資源庫」完工後，更將促進台灣與各國生技領域的合作交流。

他承諾，未來，我們將持續積極參與全球健康治理，並透過與世界醫師會合作，深化醫療科技交流、促進智慧醫療發展、推動醫療倫理共識與氣候變遷下的韌性醫療建設。

他也感謝所有貴賓對台灣的支持，促進台灣和國際深化合作。台灣願意與世界共享經驗、共同研究、投資和訓練人才，也願意在面對跨國性健康挑戰時，與國際社會站在同一陣線，為世界做出更多貢獻。「期待未來，我們繼續攜手前行」。

