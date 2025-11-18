啟動兒童發展聯合評估 南市醫5個多月發掘40位遲緩童
〔記者王俊忠／台南報導〕台南市立醫院從今年5月正式啟動「兒童發展聯合評估」服務，5個多月來已協助40名疑似發展遲緩兒童完成完整評估，並進一步走入關廟區辦理外展服務，讓偏鄉與育兒資源不足地區的家庭也能在生活圈內取得早期療育資訊與專業協助。
為加強對偏鄉的可接近性，市立醫院由復健科、小兒科、治療師、心理師與社工組成的跨專業團隊共同出動，盼縮短家庭奔走遠距大型醫療院所的距離與壓力，讓更多孩子在成長關鍵時期獲得最適切的支持。
台南市幅員遼闊，部分地區前往市區醫療院需耗費較長交通時間，家長對聯合評估的申請意願常因交通、請假或照顧因素受限。台南市立醫院有感於早期療育「愈早介入、愈能改善」的特性，除院內常態化服務，也主動延伸至較偏遠的社區據點，讓家長能就近帶孩子接受評估，降低等待與往返醫院時間的負擔。
市醫外展聯合評估由該院跨團隊合作執行，成員包含復健科醫師、小兒科醫師、物理治療師、職能治療師、語言治療師、臨床心理師與社工師。團隊依據兒童個別狀況進行醫療評估、語言與動作能力測試、心理評估及家庭支持服務，並提供家長相關衛教及居家訓練指導，協助家長更了解孩子的發展現況與可運用的教養策略。
市醫表示，「兒童發展遲緩」涵蓋認知、語言、動作、社會情緒、感官等領域，0到6歲為孩子腦部可塑性最強的關鍵期，若能及早發現遲緩問題並介入，不僅能改善孩子的學習與生活適應，也能減少家庭在未來醫療、教育上的成本負擔。市立醫院從5月開辦聯合評估以來，觀察到許多家長在完整說明與專業指導後，更能掌握孩子的需求並落實居家訓練，是推動早療的重要成果。
市醫強調，藉由跨專業整合模式，使每一位需要協助的孩子，都能在最關鍵的時期獲得支持，呼籲家長若發現孩子在語言、動作或互動上似乎落後同齡者，可儘早至台南市立醫院兒童發展聯合評估中心接受專業評估，讓孩子的成長不再等待。
更多自由時報報導
傳羅唯仁帶走2奈米以下大批先進製程機密資料 台積電蒐證中
三星揭曉首款 2奈米晶片性能 韓媒爆良率落後台積電「這麼多」
健康網》骨髓移植教父陳耀昌病逝 徒子徒孫淚辭別
MLB》大谷翔平211億延遲付款恐釀封館危機？美媒：道奇正改變生態
其他人也在看
孩子調皮長大就好？研究揭：家庭結構影響ADHD發展 隔代教養風險高
【健康醫療網／記者陳靖安報導】「孩子只是太調皮？等長大懂事就會比較好嗎？」其實沒那麼簡單！光田綜合醫院小兒神經科江國樑醫師指出，孩子的情緒與行為表現，與家庭結構的穩定性密切相關。穩定、和諧、功能良好的家庭，能讓注意力不足過動症（ADHD）兒童的神經發展更平衡；相對地，若家庭互動薄弱或照顧斷層，則可能增加心理與行為挑戰。江國樑醫師率領團隊分析近八萬名ADHD兒童健保大數據，並將研究成果登上國際期刊《Children》，揭示「家庭結構」與「父母年齡」在兒童發展中的關鍵影響。 隔代教養若缺乏親子互動 孩子出現精神疾病機率較高 團隊將「隔代教養」定義為祖父母支付保費、且子女未與父母同住。研究結果顯示，這類孩子後續出現精神疾病的機率高於一般兒童。其中，人格障礙風險最高，高出9.23倍；躁鬱症約2.9倍、適應障礙則約2.2倍。江國樑醫師指出，雖然隔代教養能提供家庭支持，但若缺乏親子互動或教育觀念落差過大，孩子容易承受更高的心理壓力，進而影響情緒與人格發展。 雙親年齡兩端化 孩子出現躁鬱或自閉症機率也較高 若父親20歲以下者，其子女躁鬱症的發生機率為一般族群的3.58倍；母親20歲以下者，則約2倍。健康醫療網 ・ 1 天前
出生僅1408公克！早產兒靠「袋鼠式護理」救命 父母懷抱勝過藥物
一名體重僅1408公克的30週早產兒，經過專業醫療團隊照護，如今已健康成長至三歲半。兒科主任陳思融表示，親餵與「袋鼠式護理」是早產兒照護的關鍵，父母的懷抱就像神奇良方，能幫助寶寶更穩定成長。中天新聞網 ・ 1 天前
普發1萬ATM領現！未成年PK父母「像在分家產」上警局談判 精神醫曝解方
政府普發1萬元現金陸續入帳，今（17日）起開放ATM領現金，但這次普發，13歲以上青少年可自行登記入帳，卻意外引發親子「大戰」。精神科醫師臨床觀察，不少家庭為了這1萬元「屬於誰」發生衝突，雙方價值觀不同，甚至還有孩子因此離家出走、鬧上警局。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
防蛀策略睡前刷牙後不再進食 孩子這年紀前需父母補刷
孩子到了睡前總是鬧著不想刷牙嗎？許多家長一時心軟想著「算了吧，就放過這一次」，但每一次這樣的讓步，其實都讓蛀牙菌多了一次攻擊牙齒的機會。台安醫院牙科主治醫師林君鴻指出，學齡前是牙齒健康的關鍵期，而一天中最重要的一次刷牙，正是入睡前那幾分鐘。NOW健康 ・ 1 天前
袋鼠式護理 助早產寶寶穩定呼吸與增重
中國醫藥大學新竹附醫自2018年12月開院至今年10月底，已經接生8374位新生兒，其中早產兒佔713位，近日第一次舉辦早產兒回娘家，溫馨熱鬧！早產兒也可以頭好壯壯！傅小姐回想起寶貝30週就出生、出生體重只有1408公克，花了1個多月脫離呼吸器、氧氣，喝奶時卻常常掉血氧，醫療團隊從出院前幾週就陪爸媽自由時報 ・ 1 天前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
大谷高達211億「延遲付款」恐釀封館危機？美媒直言：道奇摧毀棒球！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇球星大谷翔平的10年7億美元大合約，其中有高達6.8億美元（約新台幣211億）都是延遲付款，根據美國媒體《The Sporting News》記者修斯（Andrew Hughes）報導指出，此種「延遲付款」的合約形式可能間接影響2027年大聯盟封館，修斯更直言：道奇正在摧毀棒球！FTV Sports ・ 2 小時前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 22 小時前
台股跌勢止不住！午盤失守27000點關卡
[NOWnews今日新聞]聯準會降息前景不明朗，再加上輝達財報即將出爐，市場觀望氣氛濃厚，美股四大指數昨（17）日全數走低，連帶影響到台北股市今（18）日開低走低，開盤下跌136.91點、來到2731...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
台中老城區最潮聖誕打卡點！第四信用合作社全新主題登場，巨型紅綠拐杖糖超吸睛～
想推薦一間外國遊客來台中必逛的特色代表店？台中老城區中山路上的 「第四信用合作社」肯定會是名單之一！這間由日出集團在「宮原眼科」之後打造的復古文青系冰品店，是 Google 上搜尋 台中冰店、台中必去景點 時一定會出現的超人氣名店。最近店外剛掛上紅綠配色巨型拐杖糖、店內換上聖誕節限定裝飾，整棟建築充滿聖誕節歡樂感，而且超好拍的啦。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
大腸癌盯上年輕人！醫曝45%患者「首個症狀」：不要拖
大腸癌有年輕化趨勢！胸腔暨重症科醫師黃軒近日說，醫學界發現，20～40歲的年輕人，大腸癌發生率暴增；他特別提到，有45%的年輕大腸癌患者首個症狀就是「便血」，民眾若發現症狀千萬不要拖。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
不是日本！這國家「中國客變少了」 當地人鬆口氣讚：挺好的
日本首相高市早苗7日在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵，發言引起中國強烈反彈，罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本。其實不僅日本，前往泰國旅遊的中國人也大幅度下滑，但比起政府的頭痛，泰國人卻開心表示「其實挺好的」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
40歲男不菸酒竟大腸癌！醫揪「4行為」養出癌細胞：一堆人天天做
許多人不菸不酒仍罹患癌，非常不解原因。醫師黃軒表示，很多人都以為，癌症只會找上菸酒、生活放縱的人，但一名40歲男性從不碰菸、酒，還自認飲食清淡，卻因外食、熬夜、手搖飲、久坐，而罹患早期大腸癌。黃軒表示，其實癌症是慢慢累積所致，4種慢性致癌物包括糖、油、熬夜、腸道壞菌太多，導致人在年輕時就罹癌。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
去年遭釋出也被挖角！陳鴻文拒赴中國打球 現況曝光
去年遭釋出也被挖角！陳鴻文拒赴中國打球 現況曝光EBC東森新聞 ・ 3 小時前
零下20度！東北早市奇觀 替魚洗「熱水澡」
零下20度！東北早市奇觀 替魚洗「熱水澡」EBC東森新聞 ・ 1 天前
愛喝茶快注意！哈佛醫驚揭「7糟糕習慣」：胃和肝慘了、糖尿病風險狂增
國人喜喝茶，無論是罐裝茶或手搖飲，甚至自行現泡，都很受歡迎，不過專家警告，如果喝茶的習慣不佳，就算是號稱健康的茶飲，恐怕也會傷害你的胃和肝臟，並指出「7種糟糕的喝茶習慣」！三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
披薩店公審台人惹義大利市長震怒！她見1事驚「台灣國際地位」變了
生活中心／曾郁雅報導日前一群台灣遊客飛往義大利一間披薩用餐，沒想到疑似因為16人只叫了5份披薩、3杯啤酒，讓當地披薩店老闆直接把整群團客的清晰面貌全錄下，甚至直接在現場公審、但由於台灣旅客聽不懂老闆所說的外語內容，還對鏡頭比YA、豎起大拇哥，老闆最後卻不留情喊「台灣滾吧」，影片公開後大炎上、讓餐廳老闆緊急道歉，可當下老闆又喊出自己跟「中國、台灣」道歉，讓網友再度看傻眼，事態持續延燒更讓蒙特卡丁尼市的市長德羅索（Claudio Del Rosso）出面緩頰、透露將見「台灣代表」一起解決這次事件，對此台灣財經網美胡采蘋就感歎台灣現在國際地位「稍微有點太高了」。民視 ・ 1 天前
林口房價盤整「這區」出現接盤勇者！4字頭卡位明星學區 雙北小家庭外溢移居｜房價狙擊手
近兩年新北市林口區新案價格來到相對高點後，市場迅速轉入理性盤整，自住買方重新成為主力，然而位於林口新市鎮西側、以低密度住宅為主的南勢國小生活圈，因具備相對親民的房價、完整學區與寧靜居住環境，反在盤整期中顯現出更強承接力，根據統計，南勢國小生活圈近10年房價漲幅高達66.9%，領先林口區全區52.4%，相較於林口新市鎮其他區位，低基期、低總價優勢更具爆發力。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前