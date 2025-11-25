啟動分流調度 文山廠快速去化垃圾

明天天氣如何？ 週二(25日)東北季風影響最為明顯，水氣不多，因此只有在迎風面的北海岸、大臺北山區、宜蘭花蓮一帶有局部短暫陣雨機會，其他地方維持晴到多雲天氣。溫度明顯會比週一要來得偏涼，北部、東北部白天高溫會降到20-22度，中部及花東地區高溫也會降到23-25度，南部受影響最小，但是高溫也會降到26-28度之間，週二晚間到週三(26日)清晨將會是溫度低點，中北部、東北部都市地區低溫預報只有14-16度，空曠地區可能降到12-14度，輻射冷卻明顯的地方溫度可能更低一些，南部及花東都市地區低溫17-19度，空曠地區有機會降到15-17度左右，也是相當有涼意的溫度，要持續提醒大家注意日夜溫差變化的情況。各地沿海、外島地區持續會有6-8級強陣風發生的機會。 週三(26日)，白天起東北季風有稍微減弱的趨勢，但仍持續影響，水氣仍不多，迎風面地區雲量較多一些，不過降雨有限，頂多是地形上的零星局部降雨，其他地方維持晴到多雲天氣。北部、東北部白天溫度略上升，高溫21-24度，其中宜蘭因為雲多，預期溫度仍相對較低一些，中部及花東地區高溫則是在23~26度之間，花蓮也是因為雲多，預期溫度較低，中部及台東陽光比較明顯，溫度會升得比較高一些，南部地區高溫25-27度，仍是相對比較溫暖的區域。週三晚間到週四(27日)清晨中北部、東北部都市地區低溫仍只有16-18度左右，空曠地區低溫還是有可能降到15度或以下，仍要注意輻射冷卻帶來的較低溫情況，南部及花東都市地區低溫19-21度，空曠地區可能降到18度或以下，許多地方的日夜溫差變化還是蠻大的，仍是要特別注意的地方。各地沿海、外島地區風力略為減弱，但仍可能有局部5-7級陣風出現的機會。 週四至週五(27-28日)則是第二波東北季風南下影響的時間，同時因為南邊熱帶低壓或颱風外圍環流水氣北上到臺灣東南方海面，配合東北季風增強，週四(27日)在迎風面地區的北部、東半部及恆春半島有短暫陣雨，降雨範圍比第一波稍大一些，但是降雨量仍然不多，其他地方的雲量也會較多一點，不過降雨的機會仍低。週五(28日)隨著雲雨帶向東離開，東北季風迎風面地區降雨也會逐漸減少，慢慢轉為多雲到陰天氣，其他地方雲量也會有逐漸減少的趨勢。 週末(29-30日)東北季風減弱，空氣較乾，天氣狀況看起來反而還不錯，大致都是晴到多雲的天氣型態，迎風面雲量稍多但是降雨看起來很有限，似乎是個適合出遊的週末假期。 溫度方面，週四、週五(27-28日)因為各地雲量都比較多，加上東北季風再度增強帶來的涼冷空氣，北部、東北部白天高溫大致維持在20-23度之間，中部及花東地區高溫22-25度，南部高溫24-27度，仍是一個北涼、南較暖的分布型態。夜晚清晨中北部、東北部都市地區低溫15-18度，空曠地區有機會降到14度或以下，南部及花東都市地區低溫18-20度，空曠地區有機會降到17度或以下。週五晚間到週六(29日)清晨雲量減少後，要留意局部輻射冷卻作用可能發生的情況。週末期間各地白天溫度回升，北部、東北部高溫23-25度，中部及花東地區高溫24-27度，南部高溫26-29度，不過夜晚清晨仍較涼，尤其中北部、東北部空曠地區配合輻射冷卻作用，仍有機會出現局部15度或以下的低溫，日夜溫差變化還是要多加注意。 目前在菲律賓附近有熱帶擾動正在通過，預期週二(25日)會進入南海，並有有逐漸發展的趨勢，未來有機會在南海增強為熱帶性低氣壓甚至輕度颱風，如果發展為颱風將是今年第27號颱風天琴，對台灣並沒有直接威脅的機會，外圍水氣在週四、週五(27-28日)將有機會北上到台灣東南方海面，配合東北季風增強而形成雲雨帶發展，不過預報位置已經偏向台灣東南方、東方遠海，並且是向東離開，對台灣陸地上的影響有限，只會讓迎風面的降雨稍微增多一點，所以對於這個系統應該是不必太擔心。未來這個擾動發展後有機會往越南靠近，週五到週六(28-29日)要前往越南的朋友可能要注意一下颱風的情況。 以上氣象由 天氣風險 / 吳聖宇 提供

Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 1 天前