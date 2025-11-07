啟動創業方程市 台北新創館×AI論壇亮相

台北市產業發展局昨（七）日宣布，十一月二十至二十二日Meet Taipei創新創業嘉年華期間，以「創業方程市－Taipei On Top」為主題設置「台北新創館」，並且舉行「AI無界·創新無限論壇」，分享創業成功並非偶然，而是政策×資源×產業×人才相乘的必然結果。

北市產業局指出，今年度台北新創館以「智慧生活」、「永續健康」與「AI驅動」三大主題展區為核心，集結北市府獎補助與輔導計畫的優秀新創團隊，全面呈現新創應用與產業創新多元樣貌，更以生動的形式傳遞團隊創業歷程，期待藉由主題式策展與互動推廣，展現台北市創業生態的多樣性與蓬勃活力。

十一月二十日將在Meet Taipei明日舞台舉辦「AI無界·創新無限論壇」，北市府產業局攜手與資誠（PwC Taiwan）合作，共同邀請產業界專家、創業團隊代表及創投領袖齊聚一堂分享與交流對話。論壇以「AI浪潮下的新創機遇與產業變革」為主軸，鎖定AI治理、產業轉型與創業實戰解析三大核心議題，深入探討生成式AI、雲端運算、邊緣運算等前沿科技所帶來的商業契機與挑戰。

北市產業局進一步指出，論題主題演講邀請AWS台灣暨香港企業銷售暨策略方案副總經理謝佳男，AWS服務的行業橫跨高科技到政府單位，並以雲技術驅動創新加速、企業轉型與人才培育。謝副總將藉由他豐富的業界經驗，分享全球AI投資趨勢及Agentic AI發展動態。

Qualcomm美國高通公司業務開發總監暨亞太生態系發展計畫負責人戴郁文，負責亞太區多項生態系發展計畫，致力於發掘新興商機、加速產業創新，她將揭露邊緣AI運算對新創在發展事業及創新時有哪些意想不到的助益；當AI應用成為日常，如何治理就是不可避免的議題，資誠創新諮詢執行董事陳世祥將以豐富企業專案經驗，對企業AI轉型之路提出建言並對落實AI治理方式提供解答。

除了主題演講之外，亦邀請到康統醫學科技、伊斯酷軟體科技、睿加科技、用益網路科技等四家優秀AI新創進行對談、交流，分享技術應用實例與市場觀察，協助與會者掌握最新趨勢並思考如何在AI風潮中，將創新構想轉化為具體行動，推動企業升級與產業轉型。

想親眼看看台北市優秀新創，探索創業資源和了解最新的產業趨勢，千萬別錯過「AI無界·創新無限論壇」：https://startup.taipei/2025-ai-forum/，歡迎有興趣的您報名參加。欲知更多「AI無界·創新無限論壇」相關訊息，請上活動網頁查詢，或於上班時間撥打諮詢專線：02-27208889；1999#6498、1431。