啟動千萬美元股票回收計劃 奧丁丁集團鎖定三大關鍵轉折點

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫、李衣綸／台北報導

以奧丁丁集團為營運主體的OBOOK Holdings（納斯達克股票代號：OWLS）宣布董事會已授權一項股票回購計畫，將回購總額高達1,000萬美元的公司A類普通股。授權期限為九個月的股票回購計畫，反映了奧丁丁目前的市場估值未能充分反映公司的基本面優勢、持續擴大的全球版圖，以及支付技術產品線中即將展現的近期催化劑。

奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示，相對於公司的實際進展與即將到來的成長動能，公司股價目前遭到顯著低估。隨著即將進入史上最活躍的產品發布爆發期，這項回購計畫強調對正在構建的長期價值抱持堅定信念。奧丁丁正邁向卡片支付、穩定幣基礎架構與AI自動化結算三大領域匯流的關鍵轉折點。

奧丁丁正準備發布一系列技術突破，將傳統金融支付網絡、穩定幣結算與自動化AI驅動的支付模型進行全面整合。這些計畫將公司定位為企業採用數位貨幣與跨境結算解決方案的關鍵基礎架構層。

預期將達成的關鍵里程碑，包含與全球主要發卡組織的支付網絡整合，奧丁丁目前正處於技術驗證的最後階段，將有望逐步實現透過全球認可的信用卡或簽帳金融卡支付網絡進行無縫數位貨幣結算，將數位資產直接帶入主流金融機構體系。基於穩定幣的結算架構，正導入由領先且合規的美元穩定幣所驅動的全新跨境結算路徑，以支援可編程的企業級支付與跨鏈流動性。AI驅動的自動化結算引擎，將加速部署公司專有的x402 AI支付結算引擎，並與一家美國知名機構所倡導的新興產業協議並進，以促進實現自動化和AI代理交易商務應用。

奧丁丁表示，根據董事會授權，奧丁丁可依據適用證券法及1934年美國證券交易法第10b-18條規則，透過公開市場購買、私下協商交易、大宗交易或其他許可途徑不定時回購股票。公司無義務回購任何特定數量的股份，且該計畫可能隨時根據市場狀況、公司需求或其他公司認為與其相關的因素進行修改、暫停或終止行動。

