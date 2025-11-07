啟動口語表達能力提升計畫 高雄西區扶輪社強化高中生面試技巧

高雄西區扶輪社結合六社辦理口語表達力提升計畫啟業式。 圖：高雄西區扶輪社/提供

[Newtalk新聞] 為高中生參加大學面試預先鋪路，國際扶輪3510地區所屬高雄西區扶輪社，今年結合高雄圓山社、燈塔社、啟禾社、南一社、樂心社等共六社，齊力辦理以「口語表達力提升」為主題的社會服務計畫，並設定左營高中、樹人醫專日文系及國際扶輪3510地區將外派出國交換的學生為主要訓練輔導的對象，舉辦一系列的課程講座並邀請在美姿美儀、面試技巧及提升口語表達能力具有多年輔導口碑的老師詹琇芳、助理教授王國源擔任計畫講師。

有鑑於近年來大學入學管道多元化，從特殊選才、繁星計畫到申請入學等，學生都需要經過面試的考核篩選，所以口語表達能力的培養與訓練，已然成為許多高中學生進入優質大學過程中，必須具備且加強提升的能力。

這項計畫今(7)日於高雄市左營高中崇文堂啟動，共有台灣扶輪教育基金會董事長陳喬峯、扶輪社友、學校師生150人參加，儀式後即展開相關講座課程，主辦的高雄西區扶輪社社長李卓澔表示，期待能過透過計畫的課程，讓莘莘學子除了透過書面資料的自我介紹外，更能夠清楚的以口語表達自己學習成果及凸顯自身優勢表現，以獲得頂尖大學的青睞，順利進入心中所設定的學校。

國際扶輪3510地區總監邱綉惠更特別強調，提升口語表達能力不只在面試中，能獲高分通過考核，更重要的是未來在職場上無論是就業或創業都能關鍵時刻，協助你獲得貴人的認同，是非常重要的切身技能。

在課程結束後，左營高中同學高子甯感謝主辦單位為他們提供這門在大學入學面試前，最急迫需要的輔導課程，同學們在學校或補習班很難獲得這些寶貴的技巧和演練的機會，課程後口試的能力瞬間倍增，是很有效的學習計畫。

左營高中校長林百鴻及老師林明鋒也特別感謝贊助這次計畫的六個扶輪社， 稱頌國際扶輪長期以來特別重視教育及學習能力的提升，讓學生透過多元的成長與學習，替國家的未來播下一顆顆優質的種子，相信學生的表現將會因扶輪社這次的計畫更加發光發亮。

高雄西區扶輪社社長李卓澔(右)頒發感謝狀給左營高中校長林百鴻(左)。 圖：高雄西區扶輪社/提供

台灣扶輪教育基金會董事長陳喬峯期待以獎學金嘉勉學子。 圖：高雄西區扶輪社/提供