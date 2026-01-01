啟動台南市37區鐵馬行動 陳亭妃：所有民調都一路領先

民進黨立委陳亭妃1日啟動「行動政府・行動正能量」鐵馬行動，將一路騎遍全市37個行政區直到11日，親自走進基層向鄉親拜託。（陳亭妃團隊提供／洪榮志台南傳真）

民進黨立委陳亭妃1日啟動「行動政府・行動正能量」鐵馬行動，將一路騎遍全市37個行政區直到11日，親自走進基層向鄉親拜託。（陳亭妃團隊提供／洪榮志台南傳真）

民進黨台南市長黨內初選進入關鍵階段，立委陳亭妃1日啟動「行動政府・行動正能量」鐵馬行動，將一路騎遍全市37個行政區直到11日，親自走進基層向鄉親拜託。陳亭妃還表示，所有的攻擊、抹黑，她都當成考驗，人民是她的最大資源，如果沒有大家的支持陪伴，她無法走到今天。目前所有的民調她都一路領先，希望大家一起陪她走完初選最重要的一哩路。

今天上午陳亭妃在眾多支持者自發到場相挺下，從永華市政中心出發。現場支持群眾熱情簇擁，「凍蒜！」聲不絕於耳，氣氛高昂熱烈。陳亭妃強調，這趟鐵馬行動不是形式，而是她長年堅持的「行動政府」精神延伸，將以最踏實的方式，把政策與關心真正帶到人民身邊。她也呼籲鄉親在12、13、14日的民調期間，「守住電話、守住陳亭妃」，用人民的力量守護台南的未來。

廣告 廣告

陳亭妃認為，從1月1日到1月11日有幾個不同含義，一是「11111」代表她27年來就是苦幹實幹、一步一腳印；二是不論是媒體公布的數波民調或是她們自己的內參民調，陳亭妃都是站在一路領先的位置。

陳亭妃宣布，1月1日至1月11日的鐵馬大串連行動，將橫跨台南37區，全程導入GPS行程追蹤系統，並透過臉書、YouTube直播，讓鄉親隨時掌握她的鐵馬行程。她也拜託支持者幫忙分享，讓更多親朋好友看見她長年為台南努力的過程。

【看原文連結】